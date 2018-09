Jüngste Erhebungen zeigen: Der Absatz von Beruhigungsmitteln ist im Raum Bonn nach der Wahl Oskar Lafontaines zum SPD-Vorsitzenden um 37,5 Prozent gestiegen. "Hat sich das Kaufverhalten Ihrer Kunden verändert?" fragte ich Guido Löffelweise, den Inhaber einer großen Bonner Apotheke, die vor allem von Politikern frequentiert wird."Sie steigen von Baldrian auf die schweren Tranquilizer um." "Aus welcher Partei stammen die meisten Ihrer Kunden?" "Im Augenblick natürlich aus der FDP.Die ganze Partei ist ein einziges Nervenbündel.Kaum tauchen Reizwörter wie Neuwahlen oder große Koalition auf, schon steht die ganze Fraktion vor meinem Laden Schlange.Allein wegen der laufenden Mitgliederbefragung zum Lauschangriff mußten wir Sedativa kistenweise nachbestellen und einen speziellen Nachtnotdienst für schlaflose FDP-Politiker einrichten." "Wie lange wird dieser Nachfrageboom schätzungsweise dauern?" "Wir haben uns erst mal bis zum 24.März mit Waren eingedeckt, da finden ja die wichtigen Landtagswahlen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein statt.Für den Wahlabend haben wir vorsichtshalber einen größeren Posten schmerzlindernden Morphiums für unsere FDP-Kunden geordert." "Gehören auch CDU-Politiker zu Ihren Kunden?" "Da verzeichnen wir gerade höchst erfreuliche Zuwachsraten.Offenbar zerrt die SPD-Wahlwende besonders schwer an den Nerven unserer prominenten CDU-Kunden.Vor allem der PDS-Effekt hat das Nervenkostüm der Partei regelrecht ruiniert.Nach dreizehn Jahren taucht das Gespenst eines Machtwechsels vor ihren Augen auf, das mußte ja zu einer schweren Nervenkrise führen." "Aber der Kanzler hat doch Nerven wie Drahtseile", warf ich ein. "Auch Kohls Nerven sind nicht mehr das, was sie waren.Neulich ließ er sich, natürlich ganz diskret, eine Schachtel Nervogal besorgen.Angeblich sägen die subtilen Sottisen Joschka Fischers im Bundestag unerbittlich an seinen Nerven, aber das ist sicher nicht die ganze Wahrheit . . ."