Der Tunesier Rashid al Ghannoushi wurde 1941 geboren, studierte erst in Kairo Landwirtschaft, dann in Damaskus Philosophie und Sozialwissenschaften. Dort hatte er Kontakt zu Muslimbrüdern. Er arbeitete als Lehrer, gründete Ende der siebziger Jahre illegal die Fundamentalistenpartei "Mouvement de la Tendance Islamique". Unterstützte 1989/90 die Islamische Heilsfront in Algier. In Tunesien steht er seither auf der Fahndungsliste. Bereiste mit sudanesischem Diplomatenpaß arabische Länder, bevor er 1993 in London politisches Asyl erhielt. In Deutschland hat er Einreiseverbot. ML