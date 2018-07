Zivilcourage Explosion Glück im Unglück: Bei der Silvesterknallerei der Italiener gab es diesmal nur drei Tote und tausend Verletzte. Vielleicht, weil 15,5 Millionen vor dem Fernseher saßen, um ihr Staatsoberhaupt 35 Minuten lang predigen zu hören. Nein, Oscar Luigi Scalfaro, der soeben an der Schwelle zur EU-Präsidentschaft Italiens im ersten Halbjahr 96 den Rücktritt der Regierung Dini abgelehnt hatte, meinte wohl keine Explosion, als er sagte, die Politik müsse "hoch zu fliegen verstehen". Er dürfte vielmehr den mühsamen Übergang zu einer Republik mit neuer Verfassung, vielleicht zum fünfzigsten Geburtstag der alten am 1. Januar 1998, gemeint haben. Bis dahin, so empfahl der Präsident den Politikern, sollten sie "nie müde werden, miteinander zu reden", auch wenn oft nichts dabei herauskomme. Das wäre freilich noch keine große Veränderung in Italiens Politik. Im übrigen sprach Scalfaro den bange auf die neue Ratsmacht blickenden Europäern Mut zu: "Politik ist vor allem Humanismus, den Europa so sehr braucht und den Italien ihm jetzt geben kann." So fängt das neue Jahr eigentlich ganz verheißungsvoll an. Rehabilitation Im Dezember 1942 wurde der Diplomat Rudolf Scheliha wegen Landesverrats verurteilt und in Plötzensee hingerichtet. Diesem Mord folgte nach 1945 der Rufmord durch Richter und Kläger, die sich zu salvieren suchten, indem sie behaupteten, es habe sich um "Landesverrat gegen Geld" gehandelt. Schelihas Witwe hat unermüdlich - während fünfzig Jahren - für seine Rehabilitierung gekämpft; jetzt endlich hat das Verwaltungsgericht Köln durch Gerichtsbeschluß bestätigt, daß Scheliha nach einem Scheinverfahren allein wegen seiner Gegnerschaft von den Nazis ermordet wurde.