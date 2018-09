Inhalt Seite 1 — Countdownfür den E-Day Seite 2 Auf einer Seite lesen

Hohe Herren sind angesagt: Premiers, Präsidenten, Kommissare, meist a. D., aber immerhin. An drei Tagen werden sie sich in Brüssel den Kopf darüber zerbrechen, wie der Euro unters Volk gebracht werden kann. Denn daß Europas künftige Einheitswährung beim Publikum besonders populär wäre, läßt sich beim besten Willen nicht sagen. Ein prominent besetzter runder Tisch, so die Vorstellung der Brüsseler Kommission, müßte doch einen Weg finden, wie das Publikum mit den Mitteln moderner Kommunikation vom Nutzen der Euro-Währung überzeugt werden kann. Dafür ist es höchste Zeit. Wenn alles nach Plan läuft, wird Anfang 1999 der Euro geschaffen; bis zum Jahr 2002 soll die neue Währung dann die nationalen Münzen und Geldscheine vollständig ersetzen. Den dann fälligen Geldumtausch mißverstehen viele Bürger als Währungsreform, die ihnen beträchtliche Vermögensverluste bringen könnte. Nichts als Hirngespinste, sagen viele Fachleute - und stoßen damit dennoch auf Unglauben.

Wie man die Bürger mit Erfolg auf neues Geld vorbereiten kann, dafür liefern ausgerechnet die als Euro-Muffel verschrienen Briten ein Beispiel. Vor genau 25 Jahren stellten sie ihre Währung auf das Dezimalsystem um - mit gewaltigem Aufwand. Fünf Jahre lang wurde intensiv konferiert und koordiniert, um am Ende drei Münzen aus dem Verkehr zu ziehen und drei neue einzuführen. Doch der Aufwand machte sich bezahlt: Statt wie vorgesehen nach sechs Monaten war die Umstellung praktisch schon nach sechs Wochen vollzogen, von mangelnder Akzeptanz keine Spur.

In den späten Fünfzigern waren die Briten zu der Einsicht gelangt, daß ihre Art, Geld zu zählen, etwas antiquiert sei. Ein Pfund bestand aus zwanzig Schilling, ein Schilling aus zwölf Pence; dazu kamen traditionelle Einheiten wie der Sixpence oder die halbe Krone (im Wert von zwei Schilling und einem Sixpence). Überall auf der Welt dominierte das Dezimalsystem mit seinen Hunderter- und Zehner-Einheiten, sogar die britischen Exkolonien Südafrika, Australien und Neuseeland hatten sich längst umgestellt.

Schließlich kam 1963 eine Kommission unter Lord Halsbury zu dem Schluß, eigentlich sei es an der Zeit, daß sich auch die Bürger Ihrer Majestät anpassen. Fast 2000 Personen hatte die Kommission konsultiert, bevor sie vorschlug: Ein Pfund soll nicht mehr 20 Schilling oder 240 Pence wert sein, sondern 100 neue Pence. Das Pfund selbst blieb unangetastet.

Der amtliche Countdown begann im März 1967. Die Londoner Regierung gab offiziell ihre Entscheidung bekannt, das Pfund zu dezimalisieren, und schuf gleichzeitig eine eigene Behörde für die Währungsumstellung: den Decimal Currency Board (DCB). Das war nicht irgendeine bürokratische Regierungsinstanz, sondern für fünf Jahre der Dreh- und Angelpunkt der Dezimalisierung. Das siebenköpfige Organ (unter ihnen kein einziger Beamter) mit einem halben Hundert Mitarbeitern achtete auf Unabhängigkeit und erwarb schnell Autorität. Alle Betroffenen wurden von Anfang an in die Planungen einbezogen: Regierung, Industrie, Groß- und Einzelhandel, Banken und Verbraucher. Die Grundsatzentscheidungen wurden gleich zu Anfang getroffen, für die Regelung der technischen Aspekte blieb somit genügend Zeit. Vor allem aber ging es um eines: Informationen für Wirtschaft und Verbraucher. Darum kümmerten sich neben dem DCB eigens von der Regierung ernannte Dezimalisierungsbeauftragte. Graham Bishop von der Bank Salomon Brothers erinnert sich: "Das Markenzeichen des britischen Vorgehens hieß Kooperation - und zwar auf allen Stufen."

Am 15. Februar 1971 war dann D-Day. Plötzlich waren die Preise nicht mehr in Schilling, sondern in neuen Pennies ausgezeichnet, und ein neuer Penny war 2,4 alte wert. Kein Problem für die Hausfrau, denn jede Familie hatte frühzeitig von der Regierung eine Informationsschrift mit herausnehmbaren Konversionstabellen erhalten, die den Vergleich zwischen alten und neuen Preisen kinderleicht machten. Daher hatten es auch Einzelhändler schwer, die versucht waren, ungerade Beträge einfach aufzurunden.

Am D-Day stellten Behörden, Sozialversicherung und Post auf einen Schlag auf das Dezimalsystem um. Die Banken machten ihre Schalter vier Tage dicht, um Konten und Zahlungssysteme anzupassen. Viele Unternehmen folgten ihrem Beispiel. Gerade die Wirtschaft war eifrig bei der Sache. "Die Unternehmen", so erinnert sich Bankier Bishop, "betrachteten eine schnelle Umstellung als Wettbewerbsvorteil, indem sie Kosten reduzierten, und hatten es deshalb eilig mit der Umstellung." Schon sechs Wochen nach dem D-Day waren die "Shoppers' Tables", die Umrechnungstabellen, überflüssig, weil praktisch überall im Einzelhandel nur noch die neuen Preise angegeben wurden. Und im August 1971, also nach nur sechseinhalb Monaten "Parallelwährung", war die Umtauschaktion im ganzen Land beendet. Der einstige Sekretär des Decimal Currency Board, N. E. A. Moore, bilanziert: "Ein kurzer, harter Schock ist wohl anhaltender Verwirrung vorzuziehen."