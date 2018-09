Inhalt Seite 1 — Ein Loblied mit falschen Tönen Seite 2 Auf einer Seite lesen

HAMBURG. - Victor Klemperers Tagebücher sind zu einem schönen, großen Erfolg geworden. Diese Erinnerungen eines getauften Juden und Romanisten in Dresden, der den Massenmord in einem "Judenhaus" überlebte, weil er Glück hatte, mit einer "arischen" Christin verheiratet und im Ersten Weltkrieg dekoriert worden war. Der 1960 gestorbene Klemperer hat uns ein einzigartiges Dokument hinterlassen, seine Tagebuchnotizen aus den Jahren von 1933 bis 1945.

Sie sagen alles über diese deutschen Schreckensjahre. Kein privates Zeugnis aus dieser Zeit ist eindringlicher und eindrucksvoller. Es belegt den "kleinen Schrecken" in der großen Barbarei: die Diffamierungen, die Hetze, die Unterdrückung, auch die einzelne Mordtat noch zu "Friedenszeiten", später dann die nackte, grausame Gewalt.

Victor Klemperer schrieb das genau auf, für alle Zeiten, neben seiner umfangreichen Arbeit über die französische Literatur des 18. Jahrhunderts, auch trotz seiner Ängste um Geld und Gut (um seine Villa etwa, die er sich - obwohl schon mit halbem Gehalt zwangspensioniert - bauen ließ; um sein schnelles Auto, das er sich dennoch leistete).

Er verschwieg auch nicht seine vergeblichen Versuche zu emigrieren (aber: Wer wollte in Amerika, England, Indien oder sogar Japan schon einen deutschen Romanisten?). Und er verteidigte auch verbissen sein Deutschtum und die Deutschen vor den Nazis - obwohl er bereits unter dem 3. April 1933 hellsichtig notierte: "Eine Explosion wird kommen - aber wir werden sie vielleicht mit dem Leben bezahlen, wir Juden."

Daß er dabei häufig den Zionismus verächtlich abkanzelte, Hitler und Himmler bloß für Abirrungen der deutschen Romantik hielt, steht auf einem anderen, keinem besonders rühmenswerten Blatt dieser Tagebücher.

Dieser deutsche Gelehrte Victor Klemperer nun hat es dem deutschen Schriftsteller Martin Walser angetan, der eine Ansprache zur nachträglichen Verleihung des Geschwister-Scholl-Preises an Klemperer (auszugsweise nachgedruckt im Spiegel (52, 1995) gehalten hat. Und was entdeckt Walser nicht alles bei seiner angestrengten Suche nach dem guten Deutschen: das unzerstörbare Kulturvertrauen, den rühmenswerten Wunsch, Goethe

trotz Auschwitz zu retten, das eherne Dennoch des "für immer" Deutschsein, alltägliche Nazigreuel und unvergleichlichen Massenmord als unvorhersehbare, eben undeutsche Sonderauswüchse einzustufen ("mittelalterlich" eben). Vor galizischen Juden aber Abscheu zu empfinden und Zionisten zu verachten. Und von der deutschen Geschichte jenen langen düsteren Schatten des Judenmords zu nehmen, indem schlankweg hingesagt wird, schließlich kämen Juden doch wieder in großer Zahl aus dem Osten in das Einwanderungsland Deutschland! Was soll da noch ein Holocaust-Denkmal, das mühsame Erinnern an die Opfer von damals? So der Schriftsteller Martin Walser.