Der schmale, drahtige Mann wirkt noch recht verloren in seinem neuen, riesigen Büro im 14. Stock hoch über dem Rhein. Kein Wunder, seine bisherigen Arbeitszimmer konnte er mit ausgestreckten Armen abmessen: das verwinkelte Gelehrtenstübchen unter dem Dach seines Kieler Reihenhauses, den kleinen Dienstraum an der Universität, das enge Abgeordnetenzimmer in Bonn.

Immer wieder hat er in den vergangenen Wochen mit seiner Frau und den vier erwachsenen Kindern beraten, wie das Leben sich nun ändern wird. Gestern noch Rechtsprofessor und Hinterbänkler im Parlament, heute als Bundesjustizminister im Rampenlicht: Eine solche Karriere ist wohl nur in der krisengeschüttelten, schrumpfenden FDP möglich.

Edzard Schmidt-Jortzig hat sich nicht vorgedrängelt. Er versteht immer noch nicht recht, warum die Wahl gerade auf ihn gefallen ist. Für weitaus erfahrenere Parteifreunde war die Kür des freundlichen, unauffälligen Staatsrechtlers allerdings keine Überraschung. Schmidt-Jortzig galt der FDP-Führung als logischer Ausweg aus der Misere, in die sich die Partei durch die Mitgliederbefragung manövriert hatte: Weil er sich im Streit um den großen Lauschangriff nie aus dem Fenster gelehnt hatte und stets beide Seiten verstand.

Nicht, daß er sich durchschlängeln wollte. Der Rechtsgelehrte ist kein Taktierer. Es entspricht seinem Wesen, sich für viele Lösungen offenzuhalten, statt sich auf eine Position festzulegen, von der er nicht wieder herunterkommt. Darin unterscheidet er sich deutlich von seiner Vorgängerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger. Liberalismus ist für ihn in erster Linie ein formales Prinzip, bedeutet "Rationalität, Konsens, Kompromiß".

Zur FDP fand Schmidt-Jortzig 1972 "aus Gründen der Vernunft". Als Hochschulassistent in Göttingen warb er für die Ostpolitik der Regierung Brandt/Scheel, aber erst elf Jahre später, nach dem Bruch der sozialliberalen Koalition, trat er in die Partei ein: "Weder aus Begeisterung für die konservative Wende noch aus Protest gegen sie. Sondern einfach, weil die FDP damals dringend neue Mitglieder brauchte." Seit einem Jahr sitzt der 54jährige für die FDP im Bundestag.

Auch dort ist er ganz Professor geblieben, der auf strittige Fragen selten nur eine Antwort findet. Bisweilen vertritt er, wie zum Beispiel im Asylrecht, unterschiedliche, teils gar konträre Lösungen. Gegensätzliche Positionen nimmt Schmidt-Jortzig in sich auf. Wie ein Richter, der er im Nebenberuf auch jahrelang war, möchte er vor allembefrieden; sein Urteil soll alle überzeugen. Dies sei aber nur aus einer "inneren Distanz heraus" möglich.

Gibt es überhaupt Themen, für die der Justizminister kämpfen würde? Sein Herz schlage eigentlich linksliberal, sagt er. Aber das Pochen ist kaum zu hören. Die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts, der Datenschutz, Asyl und das Recht auf Privatheit sind für Schmidt-Jortzig "schlichte Abwägungsfragen".