Beim Betrachten der Luftbilder von Yann-Arthus Bertrand vergißt man glatt das Hinreisen - Kenia buchstäblich als Augenweide: Nur im Buch (RV-Verlag, Stuttgart 1995; 116 S., 57 großformatige Photographien, 78,- Mark) kann man das ostafrikanische Land am Riftgraben so sehen, ein kühles Wunder lebendiger Strukturen. Hier das gesträhnte Grün einer Ananasplantage im Kikuyugebiet, dort die gelb-braunen Wellen eines Getreidefeldes im Vulkangebiet des Mau. Als Strom weiß-beiger Körper quellen Rinder aus dem unregelmäßigen Rund eines Massaidorfes. Man meint, zugleich das Muhen der Tiere hören und die soziale Struktur des Stammes nach Lage und Bauart der Hütten verstehen zu können. In diesen Bildern, vom Flugzeug aus aufgenommen, wird das Fliegen noch einmal Traum. Und das Land - die Vulkane, die Seen, die Meeresküsten, die Steppe, die Wüste - zeigt sich, beinahe menschenleer, von überwältigender Unschuld. Ohne Erschütterung blicken wir dem Mount Kenya ins Kraterauge, einmal sind Menschen als schwarze Knubbel neben den bunten Flecken ihrer ausgelegten Ware zu sehen - Markttag in Lolgorien.