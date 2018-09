Mit Papa basteln. Gib mal her, sagt Papa, und so geht das, und so und so und so. Und das muß da rum, und das hier drauf, und das muß man ganz anders machen, so wird das nichts. Und schon bastelt Papa ohne. Solo. Allein. Ende der Bastelstunde. Und draußen regnet's immer noch. Nein, wirklich, das muß man ganz anders machen, so wird das nichts. Da muß Kasimir ran. Kasimir, der patente Biber aus dem trefflichen Bastelbilderbuch des Schweden Lars Klinting, einem wahren Leitfaden für den jungen Sägefreund. Denn mit Biber Kasimir geht alles Schritt für Schritt, akkurat und meisterlich, da gibt jede Handwerkskammer gerne ihren Segen.

Alles wird erklärt, wie einem alles nun mal erklärt werden muß: Was ein Drillbohrer ist und ein Brustbohrer, ein Anschlagwinkel und ein Fuchsschwanz - Werkzeug nach Werkzeug hübsch aufgemalt und leserlich beschriftet. Daß man sich zuerst einen Bauplan machen muß, da alles gut durchdacht sein will und aus- und abgemessen. Daß man, falls das Holz zu roh, es ein wenig polieren und die Löcher für die Schrauben natürlich vorbohren muß. Daß man eins nach dem anderen macht, der Reihe nach. Daß man das richtige Gerät haben muß. Und Geduld.

Kasimir weiß Bescheid und gibt Bescheid, freundlich und sachlich, ganz so wie wir es auch von anderen klugen Tieren, der ARD-Maus zum Beispiel, gewohnt sind. Mit Kasimir zu tischlern ist besser, als mit Papa zu tischlern. Am besten aber wäre es, möglicherweise, mit Papa und Kasimir zusammen zu tischlern. Denn von Kasimir kann auch Papa noch lernen. Nicht wie man tischlert, das weiß Papa ja. Aber wie man's seinem kleinen Biber erklärt.

Lars Klinting:

Kasimir tischlert

Aus dem Schwedischen von Angelika Kutsch; Verlag Friedrich Oetinger,

Hamburg 1996; n. p., 16,80 DM