RTL plus, werktäglich: Bärbel Schäfer, Ilona Christen, Hans Meiser Die Skepsis des Bildungsbürgertums gegenüber der Talk-Show hat sich zum Widerwillen, ja Alarm gesteigert, seit Margarethe Schreinemakers und nach ihr dann eine ganze Riege hautnah an bizarrsten Realitäten operierender TV-Leute nicht mehr nur talken, sondern outen. Der werktägliche Nachmittag bei RTL ist mit drei Talk-Shows besetzt, deren Moderatoren Bärbel Schäfer, Ilona Christen und Hans Meiser heißen und deren Gäste über Themen plaudern wie: "Die letzte männliche Bastion - im Stehen pinkeln", "Striptease - die Lust am Ausziehen", "Pornos find' ich widerlich" und "Ich bin ein Frauenschwarm". Exhibitionismus ist Trumpf, das Intimste wird nach außen gestülpt, und der gute Geschmack wendet sich mit Grausen ab.

Sogar mit Recht: insofern sich über Geschmack nicht streiten läßt. Niemand muß Schäfer, Christen, Meiser gucken. Wenn jedoch der moralische Mensch in diesen Shows das Ende der Privatsphäre wittert und über die Verletzung des Schamgefühls klagt, so muß ihm ein "gemach!" entgegengehalten werden. Selbstverständlich appellieren Sendungen über Striptease an die Schaulust, und Debatten über den Einfluß von Pornos auf den Ehefrieden verletzen ein Gefühl für Diskretion. Aber auch als Zuschauer biederer Sportsendungen delektieren wir uns an halbnackten Körpern, und als unverdächtige Bewunderer hoher Filmkunst saugen wir an fremden Obsessionen. Die Lust an der Sensation und am Outing ist so unbezähmbar wie allgemein.

Die Frage ist natürlich, ob das Fernsehen sie befriedigen soll, indem es biedere Hausmütter dazu bringt, vor der Kamera über ihre pornofixierten Gatten zu zetern, und fühllose Wichtigtuer dazu, sich öffentlich ihrer Frauengeschichten zu rühmen - zur Gaudi eines Publikums, das, je nachdem, sich überlegen fühlt, Anteil nimmt, es besser weiß oder sich scheckig lacht. Wird damit nicht eine Schamschranke eingerissen, die von der Menschenwürde als Schutz benötigt wird? Und: Muß sich nicht die Öffentlichkeit einer solchen Schwemme intimer Beliebigkeiten erwehren?

Wer so fragt, hat noch nicht mitgekriegt, daß es spätestens seit dem Einstand der Kommerzsender nicht mehr nur eine große Fernsehöffentlichkeit gibt, sondern mindestens zwei; einmal die alte, politische, die das soziale Leben da reflektiert, wo es von allgemeinem Interesse ist, zum anderen die neue, kleine, die von den banalen Sorgen und Seltsamkeiten des Alltags handelt und sie einer eher flüchtigen Aufmerksamkeit darbietet.

Talk-Runden mit Intimthemen sind die TV-Nachfahren der alten Briefkastentanten in den Illustrierten: Genau wie diese drehen sie das Karussell der privaten Ängste, spenden Lebenshilfe, vermitteln Kontakte und locken in uns Zuschauern den Spanner hervor. Gefährlich ist das alles - von Extremfällen immer abgesehen - kaum, es schadet auch den Leuten nicht, die sich da vor der Kamera outen, schon weil es morgen vergessen ist. Und die Menschenwürde erweist sich als erstaunlich robust. Sie überlebt selbst den TV-Auftritt bekennender Porno-Glotzer. Ältere Zeiten, in denen von der Lust am Ausziehen und von Pinkel-Stilen noch nicht geredet werden durfte, waren mit Sicherheit unfreundlicher zu uns Menschentieren.