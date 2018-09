Inhalt Seite 1 — Wer hat den Altar gedübelt? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mittagshitze lastet über den Ruinen. Auf dem 333 Meter hohen Burgberg von Pergamon leisten Manfred Klinkott von der TU Karlsruhe und Volker Kästner vom Berliner Pergamon-Museum seit fünf Jahren eine oft schweißtreibende Detektivarbeit. Alle auf dem Grabungsfeld, aber auch in Istanbul und Ostberlin lagernden Baufragmente der antiken Stadt werden zeichnerisch aufgenommen. Inzwischen haben die Wissenschaftler hier im Nordwesten Kleinasiens das Fundament des Zeus-Altars neu vermessen und dabei zwischen den gitterartig angelegten Mauern mehrere Kammern ausgegraben. Obwohl die Ergebnisse noch nicht vollständig ausgewertet sind, stellen sie schon jetzt wichtige Teile der Altarrekonstruktion im Pergamon-Museum in Frage.

Das Bild der Antike im Museum ist ungewohnt plastisch: An der Seite Zeus und Athenes kämpfen rund fünfzig Götter des griechischen Olymps zusammen mit der anatolisch-orientalischen Muttergöttin Kybele gegen die Giganten, erdgebundene Halbgötter, die nach der Macht greifen. Volker Kästner glaubt nun zeigen zu können, daß die Figuren dichter nebeneinander standen, als es die bisherigen Rekonstruktionen zeigen: "Bei den Neuvermessungen haben wir berücksichtigt, daß es sich bei den Bauteilen nicht um Fließbandprodukte, sondern um individuelle Handwerksarbeiten handelt." So fielen an der Ostseite die Architrave, die tragenden Balken zwischen den Säulen, schmaler aus. "Der große Ostfries war knapp einen Meter schmaler als bisher geglaubt." Die Lücke in seiner Mitte schwindet: Demeter kämpfte unmittelbar an der Seite Apollons. Irreführend ist auch die im Museum errichtete Säulenreihe am Kopf der großen Treppe. "Wir wissen jetzt, daß sie nie vollendet wurde. Wahrscheinlich haben schon die direkten Nachfolger des Altarstifters Eumenes II. die Arbeiten einstellen lassen." Zudem spricht alles dafür, daß nicht vier, sondern fünf Stufen den Altar umrandet haben.

Kästners Schlußfolgerungen führen nicht nur zu einschneidenden Korrekturen. Sie erlauben auch einen Blick in den bisher weitgehend unbekannten Altarinnenhof: Noch benommen von der plastischen, überlebensgroßen Darstellung des Gigantenkampfes, erstieg der Besucher die Freitreppe und betrat den Innenhof. Wände aus durchgehend blaugrauem Marmor bildeten einen deutlichen Kontrast zu den weißen Säulen, Statuen und dem Telephos-Fries. In der Mitte erhob sich der Opferaltar: 1,20 Meter hoch, mit zwei rechtwinklig angeordneten Seitenflügeln und reichlich verziert.

Noch streiten die Archäologen über die Bedeutung der Dübellöcher, die sie in den Deckplatten des Altars entdeckten. Manfred Klinkott nimmt an, hier seien Statuen auf dem Altar fixiert worden. Dagegen vermutet Volker Kästner die Aufhängung eines Baldachins. Die Befestigung von Statuen mache im windgeschützten Hof keinen Sinn. Für seine These kann er ein starkes Indiz vorweisen: Auf einer pergamenischen Bronzemünze aus dem 2. Jahrhundert überragt ein Zeltdach ein Gebäude, das leicht als der Zeus-Altar zu erkennen ist.

Es ist fünf Uhr nachmittags. Über dem Burgberg ertönt der Klang einer Ziegenglocke. Mustafa, der gute Geist des Grabungshauses, ruft zur Teestunde. Auf dem Sofa im großen Arbeitszimmer des Gebäudes am Rande der unteren Agora sitzt Wolfgang Radt und rührt in seiner Tasse. Seit 1971 leitet der Direktor am Deutschen Archäologischen Institut in Istanbul die Arbeiten in Pergamon. Das Forschungsziel hat sich deutlich gewandelt: "Uns interessiert heute vor allem die Frage: Wie haben die Menschen während der vergangenen zwei Jahrtausende hier gelebt?" Trotzdem will Radt nicht als Umstürzler gelten, sondern sieht in seiner Arbeit die Fortsetzung einer großen Tradition. Seit über hundert Jahren graben hier deutsche Archäologen - darunter Carl Humann, Wilhelm Dörpfeld und Theodor Wiegand.

Immer wieder macht Wolfgang Radt die Erfahrung, daß neue Erkenntnisse die ältesten Theorien bestätigen. Zum Beispiel jene über den Baubeginn des Altars: Unbestritten wollten die Herrscher von Pergamon mit dem Bau des Heiligtums ihre Siege über die Gallier im 2. Jahrhundert vor unserer Zeit mythologisch überhöhen. Zuletzt nahmen die Wissenschaftler an, der Altar habe mit dem letzten Sieg der pergamenischen Könige über die Gallier um 150 v. Chr. zu tun. "Die jüngsten Forschungen stützen wieder eine früher gängige Datierung, nach der der Altar schon nach dem ersten Triumph über die Gallier um 180 v. Chr. erbaut wurde", erklärt Wolfgang Radt.

Die byzantinische Stadtmauer, aus der Carl Humann schon 1878 einen Großteil der Friesplatten geborgen hatte, entstand früher als bisher angenommen. Lange glaubten Archäologen, die Mauer sei im späten 7. Jahrhundert errichtet worden, um angreifende Araber abzuwehren. Vermutlich entstand die Festungsanlage aber schon in den dreißiger Jahren des 6. Jahrhunderts. Zu dieser Zeit forcierte der byzantinische Kaiser Justinian die Christianisierung Kleinasiens und ließ verbliebene griechisch-römische Heiligtümer zerstören. Da sich der Altar zudem als Baumaterial für die Schutzmauer anbot, mußte er - nach rund 700 Jahren - fallen.