Die Magdeburger Straße führt durch eines jener Viertel, in denen der Begriff "Plattenbau" zur Erfahrung wird. Heute heißt es Neu-Zippendorf, früher gehörte es zum Großen Dreesch, der erdrückenden Vorstadt Schwerins. In einem der fünfgeschossigen Häuser wohnen Susanne und Rolf W.-Ü. Ihre drei kleinen Zimmer, Parterre links, sind für sie zu einem Refugium in einer harten Welt geworden. Susanne und Rolf sind arbeitslos. Sie teilen ihr Schicksal mit Millionen. Dennoch wollen die beiden nicht aufhören zu glauben, daß Fleiß, Erfahrung und Können in diesem Lande belohnt werden.

Der Glaube ist in letzter Zeit oft erschüttert worden. Seit die Arbeitswelt für Susanne und Rolf zu einer Fata Morgana wurde, gewinnt die Vergangenheit freundlichere Züge. Schon die eigenen, so bescheidenen vier Wände erinnern sie an bessere Zeiten. "Es war eine Auszeichnung damals", sagt Susanne, als sie, ihr Mann und die kleine Tochter aus einer Behausung mit 24 Quadratmetern in diese mehr als doppelt so große Wohnung mit eigenem Bad und Fernheizung ziehen konnten.

Nostalgisch stimmt sie auch, wie die Menschen in jener Zeit, vor fast zwanzig Jahren, einander unter die Arme gegriffen haben. Wie sie einander mit Material und Kenntnissen halfen, um die Wohnungen in der Magdeburger Straße herzurichten. Der Mangel an allem, an Farbe, Holz, Linoleum und Handwerkern, zwang einfach zum Miteinander. "Solidarität war das", lobt Rolf.

Ihr sind die beiden Schweriner in den vergangenen Jahren selten begegnet. Das Ende der DDR bedeutete für sie den Anfang vom sozialen Absturz. Das müssen sie heute schmerzlich erkennen. Doch ganz können Susanne und Rolf noch immer nicht verstehen, was ihnen widerfährt. Waren sie in ihren Berufen nicht anerkannt und erfolgreich gewesen? Hatten sie sich unter der SED-Herrschaft nicht so verhalten, daß sie ihren Nachbarn und selbst den argwöhnischen Westdeutschen gerade in die Augen blicken können? Susanne war als Produktionsleiterin einer Fabrik für Lederbekleidung allem Druck der Funktionäre zum Trotz nie der Partei beigetreten. Und Rolf hatte seine Zuständigkeit für den Gartenbau im "Sektor Pflanzenproduktion" des Bezirks Schwerin gewiß nicht dem SED-Abzeichen am Revers zu verdanken, sondern seiner Begeisterung und Befähigung für die wichtige Aufgabe.

Haben die beiden jetzt nur Pech? Oder sind sie Opfer einer säkularen Entwicklung, die überall tüchtige, arbeitswillige Menschen auf die Straße treibt? Das Ehepaar rätselt Tag und Nacht darüber. Aber es findet keine Antwort. Rolf, der seine Bewerbungen kaum noch zählen kann, glaubt, daß ihm die neue, westlich-kapitalistisch geprägte Lebenswelt einfach keine Chance gibt. Trotz seiner Zähigkeit läßt er deshalb gelegentlich Anflüge von Resignation und Bitternis erkennen. "Es hat ja doch alles keinen Zweck . . ." Susanne gibt sich immer noch entschlossen. Wenn sie über ihren Drang nach einer Beschäftigung spricht, dann blitzen ihre blauen Augen, wie damals wohl, als sie in der Lederwarenfabrik einhundertzwanzig Leute, darunter ein Dutzend sowjetischer Offiziersfrauen, führte.

Eine Ewigkeit scheint es her zu sein, daß sie beide Anerkennung und Erfüllung in ihrer Arbeit fanden. Dabei sind seit dem Umbruch im Land und in ihrem Leben kaum sechs Jahre vergangen. "Traurig war ich nicht, als die DDR zusammenbrach", urteilt Rolf heute, "ich bin mit guten Erwartungen in die neue Zeit gegangen." Obwohl er die Parteischule der SED besuchte und bei Marx, Engels und auch Lenin über die Gefahren des Kapitalismus gelesen hatte. Aber im Gegensatz zu seiner Frau war ihm in der Umbruchphase die Unsicherheit anzumerken gewesen, die Verwirrung über die unbekannte Freiheit. "Alle unsere Erfahrungen sind ins Rutschen geraten."

Während Susanne ihren Betrieb für die härtere Konkurrenz rüstete, führte ihr Mann in seinem Amt verzweifelte Abwehrkämpfe. Die Vertreter der Blockparteien traten plötzlich als die Herren auf und wüteten unter der Belegschaft. Als gewählter Chef der Personalvertretung hielt Rolf dagegen. Vielen seiner Kolleginnen und Kollegen rettete er den Job in der Restbehörde und damit den Einstieg in die spätere Ministerialbürokratie von Mecklenburg-Vorpommern. Gelegentlich begegnet ihm auf Schwerins Straßen jemand von denen, die er vor der Arbeitslosigkeit bewahrt hat. "Sie sagen dann auch schon mal, wir kommen vorbei, um dir zu helfen."