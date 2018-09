Inhalt Seite 1 — Gift für den Patienten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das hat gerade noch gefehlt: Seit Anfang des Jahres steigen wieder die Zinsen. Die Tendenz zeigt eindeutig nach oben. Was vor wenigen Monaten niemand für möglich gehalten hat, ist eingetreten. Deutschland steht vor einer Zinswende. Der Zeitpunkt könnte nicht ungünstiger sein. Monatlich vermelden die Statistiker neue Negativrekorde am Arbeitsmarkt, und - noch schlimmer - Politik und Tarifparteien erweisen sich bisher als unfähig, die Abwärtsspirale zu stoppen. Wer da noch die Nachrichten von den Kapitalmärkten vernimmt, den überfällt ein Schaudern. Wird das Geld teurer, zerstieben alle Hoffnungen auf einen Aufschwung.

Spätestens seit den jüngsten Turbulenzen an den internationalen Finanzmärkten steht fest: Der Glaube an immer weiter sinkende Zinsen ist erschüttert, und zwar nachhaltig. Dabei hatten sich die Regierenden in Bonn und die Spekulanten in Frankfurt alles so schön ausgemalt. Auch wenn die Konjunktur derzeit ins Stottern gerät, so das Kalkül, dürfte der Schaden gering bleiben, weil immerhin noch die Zinsen sinken. Früher oder später würde die Bundesbank schon nachziehen, und dann sei alles wieder im Lot. Die Wirtschaft könnte wieder wachsen und die Gewinne am Aktienmarkt sprudeln. Schließlich sind niedrige Zinsen der beste Treibstoff für die Börse.

Doch seit Wochenbeginn geht diese Rechnung nicht mehr auf. Die Umlaufrendite öffentlicher Anleihen - das Fieberthermometer für die Zinsentwicklung - durchbrach am Montag die magische Marke von sechs Prozent, fast ein Prozentpunkt mehr als der Tiefstand in diesem Jahr. In solch kurzer Zeit ist das ein gewaltiger Sprung.

Experten am Rentenmarkt sind ratlos. "Die Zinsen steigen, ohne daß wir eine überzeugende Erklärung dafür haben", sinniert der Chefvolkswirt einer deutschen Großbank, stellvertretend für die Mehrheit seiner Zunft. In der Tat, die Fundamentaldaten in der Bundesrepublik scheinen auf den ersten Blick eindeutig: Die Inflationsrate ist so niedrig wie lange nicht mehr, von der schwachen Konjunktur drohen keine Gefahren für die Preisstabilität. Und in den anstehenden Tarifverhandlungen dürften die Gewerkschaften kaum üppige Zuwächse durchsetzen.

Das klingt zwar gut, scheint die Märkte aber kaum zu beeindrucken. Wieder einmal bestätigt sich: Entscheidend ist, was geglaubt wird, und nicht, was ist. Und da gibt es nichts zu deuteln. Die Stimmung ist umgeschlagen, die Skeptiker gewinnen Oberwasser. Beispiel gefällig? Das amerikanische Wertpapierhaus Merrill Lynch befragte vor kurzem führende Fondsmanager in Europa. Die fast einhellige Prognose der professionellen Geldverwalter: Die Zeit fallender Zinsen ist vorbei.

Mit Psychologie allein sind steigende Zinsen und fallende Kurse am Rentenmarkt natürlich nicht zu erklären. Die Pessimisten haben durchaus gute Argumente. Zum einen: In Japan und in der Schweiz ist die Zinswende schon vollzogen. Zum anderen und von enormer Bedeutung im Zeitalter globaler Märkte: Mögen die D-Mark-Zinsen in Europa das Maß aller Dinge sein, auf Dauer können sich die Deutschen nur geringfügig vom Trend der Dollarsätze abkoppeln. Und in den Vereinigten Staaten geht plötzlich die Angst um, die Konjunktur könne überhitzen. Daher wird die US-Notenbank kaum die Zinsen senken. Im Gegenteil.

Da mag mancher im Zentralbankrat noch Raum für Zinssenkungen sehen, die Deutsche Bundesbank sitzt in der Falle. Unabhängig davon, ob die Frankfurter Währungshüter jetzt rasch die Leitzinsen senken werden oder noch ein wenig ihr Pulver trockenhalten, der Markt wird wohl jede Entscheidung als vorläufig letzten Abschlag interpretieren.