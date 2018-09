Längst haben wir uns daran gewöhnt, daß in dem Fleisch in unserer Pfanne viel mehr steckt, als wir ahnen - und uns bekommt. Der Appetit verging uns auch, wenn wir erfuhren, was mit Salat und Eiern noch auf unseren Teller kommt. Doch das alles ist harmlos gegenüber dem, was wir künftig verspeisen dürfen. Nach dem Beschluß des Europäischen Parlaments muß novel food nämlich nicht umfassend gekennzeichnet werden. Die Verbraucher sollen lediglich informiert werden, wenn sich die Kunstnahrung deutlich von bereits existierenden Lebensmitteln unterscheidet. So wollen Europas Volksvertreter - anders als der Rat und die EU-Kommission - zwar die pilzresistente Tomate mit einem Gen-Tech-Hinweis versehen. Aber das Ketchup, das daraus gewonnen wird, soll inkognito bleiben. Da half aller Protest von Europas Verbrauchern nichts. Die Zeit drängte - und die Industrie noch mehr. Noch neunzig Tage dürfen die Schlemmer old food genießen. Danach heißt es, Augen zu und an Europa denken oder die längst fällige Diät beginnen.