Florence Leroy hätte schon seit langem gern eine Putzfrau für ihre Dreizimmerwohnung in Paris. Doch zeitraubende Arbeitgeberpflichten wie das Zusammenstellen komplizierter Lohnabrechnungen und Sozialversicherungsnachweise hatten die 28jährige Dokumentarin immer abgeschreckt. Hinzu kam der hohe Stundenlohn von rund 75 Franc (22 Mark) einschließlich Arbeitgeberanteil an den Sozialabgaben.

Libania Goncalves hatte nach der Geburt ihrer Tochter vor vier Jahren einen Teilzeitjob als Haushaltshilfe gesucht. Angebote, schwarzzuarbeiten, fehlten nicht. Doch die 29jährige Portugiesin suchte mit dem Job auch soziale Sicherheit. Ein legales Arbeitsverhältnis mit Arbeitslosen-, Kranken- und Rentenversicherung war für sie wichtig.

Potentielle Arbeitgeber und Jobsuchende fanden nicht zusammen. Bis vor kurzem eine typische Situation in Frankreich, besonders in Sektoren mit viel Teilzeitarbeit. "Papierkrieg und hohe Stundenlöhne hatten oft zur Folge, daß Arbeitsverhältnisse entweder gar nicht zustande kamen oder daß auf Schwarzarbeit ausgewichen wurde", sagt Georges Asseraf, Ministerberater im Arbeitsministerium. Um das zu vermeiden, führte die Regierung im Dezember 1994 für den Haushalts- und Pflegebereich spezielle Dienstleistungsschecks ein.

Viel Anklang findet die französische Regelung auch in Deutschland. Die Bundesregierung in Bonn denkt über Steuervorteile für alle Privathaushalte nach, die Putzfrauen, Babysitter oder Gärtner beschäftigen und einen Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung bezahlen. So steht es im Bonner 50-Punkte-Programm für Investitionen und Arbeitsplätze. Schecks a la française könnten dabei als Zahlungsmittel für Lohn und Sozialversicherung dienen. So könnte die Zahl der sogenannten 590-Mark-Jobs verringert werden, bei denen sich der Arbeitgeber um den Sozialversicherungsbeitrag drücken kann, wenn seine Haushaltshilfe weniger als 590 Mark im Monat verdient. Zur Zeit arbeiten in Deutschland schätzungsweise 730 000 Haushaltshilfen in solchen Arbeitsverhältnissen - ohne jede soziale Absicherung.

Das französische Schecksystem bietet beiden Seiten Vorteile: Für den Arbeitgeber entfällt das lästige Formularausfüllen weitgehend. Außerdem wird der Lohn für die Haushaltshilfen steuerlich subventioniert. Gründe genug für Florence Leroy, im April 1995 Libania Goncalves für drei Stunden Hausputz pro Woche einzustellen. Zum Monatsende füllt Arbeitgeberin Leroy einen Dienstleistungsscheck aus, den Arbeitnehmerin Goncalves auf ihrem Girokonto einlöst. Jedem Scheck ist ein Sozialblatt beigefügt. Dort trägt Florence Leroy Arbeitsstunden und Stundenlohn ein. Sie zahlt 55 Franc, ohne den Arbeitgeberanteil an den Sozialabgaben. Diesen Anteil - in ihrem Fall rund zwanzig Franc zusätzlich pro Arbeitsstunde - errechnet eine zentrale Einzugsstelle in Saint-Etienne bei Lyon, an die die Dokumentarin das Sozialblatt schickt. Die Einzugsstelle bucht die Sozialabgaben dann vom Konto ab.

Letzten Endes zahlt Florence Leroy sogar noch deutlich weniger als 75 Franc pro Stunde. Denn die Hälfte des Lohns für Haushaltsarbeiten kann jedes Jahr von der Einkommensteuerschuld abgezogen werden. Die Kosten fürs Putzen reduzieren sich so auf 37,50 Franc (11 Mark) pro Stunde. Auch Libania Goncalves ist zufrieden. Sie arbeitet zwölf Stunden pro Woche in vier Haushalten. Überall wird sie mit Dienstleistungsschecks bezahlt. Die Portugiesin baut sich so ein Rentenkonto auf, hat Anspruch auf Kündigungsschutz und bezahlten Urlaub und ist versichert, falls sie krank oder arbeitslos wird.

Bislang galt das Schecksystem als Erfolgsgeschichte. Schon neun Monate nach der Einführung waren 160 000 Teilzeitjobs entstanden, was rund 20 000 Vollzeitarbeitsplätzen entspricht. Das ist mehr, als die Regierung für das gesamte Jahr erwartet hatte. Etwa ein Drittel der Jobs warenfrüher Schwarzarbeit, die restlichen Stellen wurden neu geschaffen, so eine Studie des Arbeitsministeriums. Das Konjunkturforschungsinstitut Bipe Conseil sieht in Sektoren, die stark von Teilzeitarbeit geprägt sind, ein Potential von umgerechnet 300 000 Vollzeitarbeitsplätzen. Deshalb will die Regierung bald das Schecksystem auf Landwirtschaft und Kleinunternehmen ausdehnen.