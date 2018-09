Inhalt Seite 1 — Zugbrücke hoch Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mehrfach hat Freiherr von M. im vergangenen Jahr dem Bezirksschornsteinfegermeister den Zutritt zu seinem Reihenhäuschen verwehrt. Ein Verstoß gegen das Schornsteinfegergesetz und die Kehrordnung, der mit einem Bußgeld von 500 Mark geahndet werden sollte. Zwar hat der Baron höchstselbst den ergangenen Bußgeldbescheid angefochten, aber daß es nun tatsächlich zu einer Verhandlung vor dem Amtsgericht Bremen kommt, "das", bemerkt er triumphierend, "das" habe er sich nicht vorstellen können.

M., ein mittelgroßer Endvierziger mit wuscheliger brauner Lockenpracht, versteht den Vorwurf des Bescheides so: Er soll hinter der Tür gelauert und aus Schabernack den "Herrn Schornsteinfeger" nicht eingelassen haben. So habe ihm das der Kaminkehrer nämlich unterstellt: "Herr von M., Sie sind gesehen worden!"

Darum habe man ihm mit der unerhörten Buße eine "Erziehungsmaßnahme" auferlegen wollen. Mit Hilfe seines Terminkalenders könne er aber zweifelsfrei belegen, daß er an den fraglichen Tagen überhaupt nicht in Bremen gewesen sei. Das spiele, so belehrt der Richter ihn umgehend, "keine Geige", warum und wieso der Schornsteinfeger nicht ins Haus kommen konnte. Als Hausbesitzer habe er für den "Zugang" zu sorgen. Im übrigen wurden mehrmals Terminankündigungen in den Briefkasten geworfen. Zur Absprache hätte M. ja anrufen können. Warum der Angeklagte das nicht tat, wird nicht erörtert. Auch ein Schreiben der Behörde blieb ohne Reaktion.

Im Gerichtssaal will M. zunächst "nicht glauben", daß er die vom Schornsteinfeger behauptete Anzahl von Terminzetteln tatsächlich bekommen haben soll. Nach fünf Minuten ist sich der Hausbesitzer plötzlich sicher: "Ich sage, die habe ich nicht gekriegt."

Damit glaubt der Angeklagte ein glückliches Patt in Sicht; wieder muß der Richter den Wissenschaftler belehren. Keineswegs bedeute es gleich das Ende der Verhandlung, wenn Aussage gegen Aussage stehe. Als Richter müsse er sich fragen, welche Gründe der Schornsteinfeger haben könnte zu lügen.

Daß man ihm keinen Glauben schenken will, verdrießt M. sehr. Aber einschüchtern läßt er sich nicht. Selbst wenn man ihn wegen Verleumdung anzeige: "Ich sage hier: Der Schornsteinfeger lügt."

Der Richter sieht die Vorwürfe als erwiesen an. Bei der Höhe des Bußgeldes will er sich mit der Hälfte zufriedengeben: "250 Mark!" Der Edelmann wird blaß und möchte wissen, ob man etwa glaube, er zehre von seinen Rittergütern. Auskünfte über sein Einkommen als Publizist und Hochschullehrer gedenkt er nicht zu erteilen: "Nein! Das will ich nicht." Und noch mal: "Nein! Das sage ich Ihnen nicht."