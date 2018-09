STUTTGART. - Es sind schon diese Namen - Staatskanzlei, Staatsministerium - , die nach Machtmißbrauch und Beamtenseelentraurigkeit klingen. Hinter hohen Mauern trappelt die Intrige. Martin Walsers Roman "Finks Krieg" (Suhrkamp Verlag) ist wohl schon deshalb authentisch, weil Walser sich nie in einem Regierungsapparat den grauen Anzug durchgesessen hat. Wahr - nicht authentisch - ist dafür der nur vier Tage nach Walsers Buch erschienene Roman "Monrepos oder: Die Kälte der Macht" (Klöpfer & Meyer Verlag), der ebenfalls aus dem Innenleben einer Machtzentrale berichtet, aus dem Staatsministerium in Stuttgart, der Villa Reitzenstein. Geschrieben hat ihn einer, der dort sechzehn Jahre lang ein- und ausging: Manfred Zach, Regierungssprecher unter Lothar Späth.

Der 49jährige Ministerialdirigent Manfred Zach beweist eines: Bürokratische Kärrnerarbeit versaut das Schreibtalent nicht. "Monrepos" ist ein Roman, der selbst denjenigen Freude beim Lesen bereiten müßte, die Lothar Späth längst vergessen haben oder die Politik langweilt. Vielleicht sogar ein Buch für Nichtwähler. Denn Politik ist eben doch Schweinkram!

Wir erleben den Aufstieg eines jungen Assessors, 27 Jahre alt, der von der Wasserwirtschaftsabteilung eines Landratsamtes hineingetragen wird in den Gral der Macht. Dort erkennt man das Talent des jungen Mannes schnell und beschäftigt ihn als Wasserträger für den immer durstigen Ministerpräsidenten. Manfred Zach - im Buch: Bernhard Gundelach - läßt sich für seine Herren (erst Filbinger, dann Späth, "der eine hat zuviel Vergangenheit und der andere zuwenig Zukunft") aussaugen, bis er fast verreckt, seine Ehe in die Brüche geht und er vor dem eigenen Seelenbankrott steht.

Zach hat viel Mühe darauf verwendet, die Namen seiner Figuren so zu verändern, daß jeder weiß, wer gemeint ist. Lothar Späth ist Oskar Specht. Der hemdsärmelige Müller-Prellwitz ist Mayer-Vorfelder, der Schattenmann Tom Wiener ist Matthias Kleinert, und der Intrigant Kalterer ist Griesinger. Nichts ist erfunden, und selbst die Dialoge, die Zach als "reine Fiktion" bezeichnet, sind den Geschilderten noch in Erinnerung.

Die Reise des strebsamen Assessors vom Einstiegsgehalt bis in die obere Besoldungsgruppe ist auch die Reise durch die Befindlichkeit einer verletzten Beamtenseele: was werden wollen und was werden dürfen. Herr und Knecht ergänzen sich, doch allmählich wacht Gundelach auf und erkennt: Er dient einer traurigen Gestalt, einer Hülse, die er täglich mit Fachwissen füllen muß, um sie vor der Welt bestehen zu lassen. Nur Specht, der sich ganze Textpassagen kurzzeitig merken kann, hat anderntags schon wieder alles vergessen und verlangt nach neuem Futter. Bücher, die Gundelach im Namen des Ministerpräsidenten geschrieben hat, soll der nicht einmal gelesen haben.

Doch den Ghostwriter, den Specht rief, wird er nun nicht mehr los. Zach alias Gundelach hat ein gutes Gedächtnis und kehrt gründlich aus. Zurück bleibt nur ein schaler Geschmack und der Eindruck, daß sich zwischen 1893, als die Villa Reitzenstein erbaut wurde, und 1991, als Späth sie wegen seiner von der Industrie gesponserten Reisen wieder verlassen mußte, nichts Wesentliches in den Köpfen der Schloßbewohner gewandelt hat: Man schaute mit Verachtung auf die Bürger.