Sommerfrische 96: Der Countdown läuft, die Stunde der Entscheidung ist da! Gerade ein Autor satirischer Prosa (erlauben Sie dem Verf.

dieser Zeilen eine persönliche Vorbemerkung!) muß von Zeit zu Zeit den Humor-Akku aufladen. Anders gesagt: Es gilt, durch ein frühzeitiges fresh up den Gefahren eines vorzeitigen burn out zu begegnen. Dies zumal in einem pressehistorischen Augenblick, da unser lieber alter Kollege Josef Joe Joffe in einem einerseits wegweisenden, andererseits bahnbrechenden Grundsatzkommentar ("Die verkaufte Tante", Süddeutsche Zeitung vom 27. April 1996) von dieser unserer Zeitung "vielleicht etwas mehr Witz und Spritz" verlangt.

Spritz!

Sommerfrische 96: Lange haben wir zwischen zwei gleichermaßen faszinierenden Alternativen geschwankt. Grönland oder Bali? Kalbende Gletscher oder tanzende Götter? Sternennächte im Iglu oder unterm Palmendach? Walfischfilet oder Räucherstäbchen?

Und nun ist die Entscheidung gefallen, und sie ist (tertium datur!)

sogar für uns selber eine kleine Sensation: Bad Wurzach. Stadt und Moorheilbad im Kr. Ravensburg, Bad. Württ., 650 m ü.M., am Rand des Wurzacher Rieds in Oberschwaben.

Eine solche Sommerfrische paßt einfach besser ins aktuelle gesamtdeutsche Sparpaket als irgendwelche exotischen Verschwendungen!