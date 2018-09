Stille lastet über der Stadt. Nur die Saloontüren schwingen quietschend in ihren Angeln. Der Wind treibt Sand durch die Straßen. In Old Tucson ist die Zeit stehengeblieben. Das Nest in der Wüste von Arizona wirkt wie die Kulisse alter Westernmythen. Harte Männer, den Colt griffbereit, lungern im Schatten. Der Schein trügt nicht.

Die Cowboys sind Schauspieler: Staffage für zahlungswillige Touristen.

Die wirklichen Duelle werden wenige Meilen westwärts ausgefochten - mit Worten, nicht mit Kugeln. Im Kongreßzentrum des modernen Tucson treffen sich nach 1994 zum zweiten Mal Wissenschaftler auf der Suche nach der Seele. Vor zwei Jahren waren es noch dreihundert Forscher, diesmal zählt der Kongreß über tausend Teilnehmer - High-noon in der Bewußtseinsforschung.

Philosophen und Physiologen, Physiker und Psychiater eilten nach Arizona, um über grundlegende Fragen zu streiten: Was ist Bewußtsein?

Kann die Wissenschaft das Ich erklären? Ist eine Welt ohne Bewußtsein denkbar?

Die Auseinandersetzung ist heftig und wird ungewöhnlich persönlich geführt. Die Kontrahenten stehen seit langem fest: auf der einen Seite David Chalmers, der neue Shooting-Star der Bewußtseinsphilosophie, ein junger Mann mit langen lockigen Haaren, die ihm widerspenstig ins Gesicht fallen, und der prinzipiell zwei verschiedenfarbene Socken trägt. Er und sein New Yorker Kollege Colin McGinn gelten als new mysterians, die neuen Mysterienspieler auf der Suche nach dem Ewigrätselhaften. "Wer sich nur für die Funktion des Gehirns interessiert, hat es mit den leichten, den lösbaren Problemen zu tun. Dahinter aber steckt das eigentliche, das große Problem des bewußten Erlebens", sagt David Chalmers. Wie kaum jemand vor ihm provoziert der studierte Mathematiker die Zunft der Denker und Hirnforscher. Ihm gegenüber stehen als exponiertester Vertreter der "Materialisten" der amerikanische Philosoph Daniel Dennett (siehe ZEIT Nr. 8/96) und - als einzige Frau im Spiel - die Philosophin Patricia Churchland. Während Dennett und Churchland glauben, das Problem bewußten Erlebens sei, wenigstens theoretisch, längst gelöst, verteidigen Chalmers und McGinn mit aller Kraft das Mysterium des Geistes.

"Es wäre alles viel einfacher, wenn wir ein Meßinstrument für Bewußtsein hätten", beginnt David Chalmers seinen Vortrag in Tucson.