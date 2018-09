Inhalt Seite 1 — Geschichten über Prager Gebäude Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wenn dieses Buch über Prag nach 25 Jahren erst in der zweiten Auflage, jedoch in einer stark erweiterten und aktualisierten Ausgabe erscheint, dann kann man die Gründe dafür in den schwierigen Zeitläuften vermuten. Den Autor Hugo Rokyta darf man ohne Übertreibung eine lebende Legende nennen. 1912 in Polen geboren, wuchs er in Brünn auf, studierte in Prag Geisteswissenschaften, wurde dann jedoch 1939 von den Nazis mit einem Großteil der akademischen Intelligenz Böhmens im Konzentrationslager Buchenwald interniert.

Seinen Mithäftlingen hielt er Vorträge über Goethe, Adalbert Stifter und über die böhmischen Länder. So überlebte er die fünfjährige Haft. Achtundvierzig Jahre später erhielt er in Weimar die Goethe-Medaille.

In der sozialistischen Tschechoslowakei war sein Wirkungskreis als Kulturhistoriker arg eingeschränkt. Die Behörden mißachteten seine Leistungen und behinderten seine Arbeit als Denkmalschützer.

Viele bedeutende Gedenkstätten Böhmens konnten durch Rokytas Einsatz gerettet oder restauriert werden.

Hugo Rokyta hat in seiner Neubearbeitung der Versuchung widerstanden, aus seinem Handbuch einen durchgehenden Baedeker zu machen. Dennoch kann man mit dem Prag-Buch in der Hand von Haus zu Haus, von der Kirche zur Synagoge und vom Friedhof zum nächsten Denkmal gehen und sich die Geschichte der Gebäude und die Geschichten ihrer Bewohner erzählen lassen.

Literarische Zeugnisse, unter anderem von Rainer Maria Rilke oder Franz Kafka, Egon Erwin Kisch oder Max Brod, lockern den Spaziergang auf, bleiben jedoch immer auf den Standort bezogen. Die zahlreichen Photos von Vladimir Hyhlik stammen noch aus der ersten Ausgabe des Handbuchs, zeigen also kurioserweise den Zustand der Gebäude, wie er jetzt, nach Wende und Restaurierung, wieder größtenteils zu sehen ist. Das Buch läßt sich gleichermaßen als Führer und als Nachschlagewerk nutzen.

