BANGKOK. - Während seiner Reise nach Japan und Südkorea hat Präsident Clinton die amerikanische Unterstützung für diese asiatischen Vorposten der Demokratie bekräftigt. Die Vorstellung, daß Japaner und Südkoreaner freiheitsliebende Demokraten "wie wir" sind, bestätigt den charakteristischen amerikanischen Glauben an die Universalität der Individualrechte, so wie wir sie verstehen. Aber die Führer einiger asiatischer Länder, die Clinton nicht besucht hat - zum Beispiel in Singapur und Malaysia -, teilen diesen Glauben nicht.

Sie bedrängen die Asiaten, ihre kommunitarischen Traditionen nicht für einen Kult der persönlichen Freiheit einzutauschen, der, wie diese Führer sagen, das Leben von Familien und Gemeinden in Amerika mit Kriminalität und Drogen vernichtet hat.

Bei einer Konferenz zum Thema "asiatische Werte" haben Wissenschaftler und Menschenrechtsaktivisten aus einem Dutzend asiatischer Länder kürzlich versucht, den mittleren Weg zwischen traditioneller Identität und moderner Entfremdung auszuloten. Die meisten der reformwilligen Konferenzteilnehmer meinten, man könne die lokalen Kulturen so neu interpretieren, daß sie den Menschenrechten auf eine Art nützen, die Freiheit verbürgen kann, ohne sie zu einer Lizenz werden zu lassen.

Aber ist eine solch glückliche Entwicklung möglich? Können Buddhismus, Konfuzianismus und Islam so interpretiert werden, daß sie auf eine konstruktive Weise mit den westlichen Menschenrechten kompatibel werden? Oder gehören Menschenrechte, die Religionsfreiheit inklusive, doch, wie viele im Westen glauben, in ein Gesamtpaket, das nicht aufgeteilt werden kann?

Nehmen wir den Buddhismus. Dort hat die Idee von einem absoluten oder autonomen Selbst mit unveräußerlichen Rechten keinen Platz.

Den sozialkritischen Thailänder Sulak Sivaraksa stört dies jedoch nicht. Er interpretiert den Kern des Buddhismus - bhavana oder Achtsamkeit - als Einladung, die Individualrechte von Menschen anzuerkennen und zu fördern, die von Kapitalismus, Konsumabhängigkeit, Sexismus und anderen modernen Bedrohungen für ein ordentliches Leben betroffen werden.

Sulak untermauerte sein Argument mit dem Beispiel des Menschenrechtsaktivisten und Mönchs Luong Pho Nan, der die bhavana-Idee unter verschuldeten thailändischen Farmern verbreitet und diese damit befähigt hatte, ihre wirtschaftlichen Rechte zu verteidigen. Luong organisierte die Dorfbewohner nicht nur, damit sie ihre materielle Lage verbessern konnten. Er half ihnen auch, durch Meditation ihren geistigen Widerstand gegen Alkohol, Glücksspiel und häusliche Gewalt zu stärken.