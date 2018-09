Kritiker des Bonner Milliarden-Sparpakets können sich bestätigt sehen: Sie haben Rückhalt in der Wissenschaft. Gleich zweimal ging die Schulökonomie zu Wochenbeginn mit der Bundesregierung ins Gericht. So darf es nicht weitergehen, stellte der Sachverständigenrat in einem überraschend vorgelegten Sondergutachten fest und beklagte die Orientierungslosigkeit der Bonner Wirtschaftspolitik - kaum anders als die sechs führenden Forschungsinstitute, die am Montag ihr Frühjahrsgutachten vorlegten.

Die fünf Weisen beklagten: Einer Absichtserklärung folge die nächste, ob mit dem Sparprogramm Vertrauen zurückgewonnen werden könne, sei völlig offen - nicht gerade eine enthusiastische Reaktion auf das unter großen Mühen vereinbarte Konsolidierungspaket, bei dem Bundesarbeitsminister Norbert Blüm kräftig Federn lassen mußte.

Besonders ungnädig geht der Sachverständigenrat mit der Finanzpolitik um: Sie habe "zu einem nicht unerheblichen Teil" selbst zu der Wachstumsschwäche beigetragen, deren Folgen sie jetzt in Form von Steuerausfällen und hohen Ausgaben für die Arbeitslosigkeit ernte, und sei "in eine Glaubwürdigkeitskrise geraten".

Während die Koalition erwartet, daß sich durch ihr Sparprogramm "das Investitionsklima verbessert und schon in diesem Jahr ein Beschäftigungseffekt einstellt", so FDP-Fraktionschef Hermann Otto Solms, ist der Sachverständigenrat ganz anderer Auffassung: Erweiterungsinvestitionen kämen nicht in Gang, dafür "fehlt es an glaubwürdigen Signalen von Seiten der Wirtschaftspolitik", und der Beschäftigungsabbau werde sich in diesem Jahr "nahezu ungebremst fortsetzen". Das erwarten auch die Wirtschaftsforschungsinstitute.

Wird der Befreiungsschlag, den die Bundesregierung im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit landen will, also im Urteil der Wissenschaftler ein Schlag ins Wasser? Die Institute attestieren der Regierung klares Versagen bei ihrem wichtigsten Anliegen, nämlich Beschäftigung zu fördern. Die Forscher rechnen damit, daß die Beiträge zur Sozialversicherung in diesem Jahr "um 1,2 Prozentpunkte auf knapp 41 vH steigen und damit einen neuen Höchststand erreichen". Die Steuer- und Abgabenlast insgesamt werde sich ebenfalls auf einen neuen Rekord emporschwingen.

Dabei wäre es durchaus möglich, die Sozialabgaben schon kurzfristig beträchtlich zu verringern, wenn versicherungsfremde Ausgaben, die durch die deutsche Einheit anfallen, über Steuern finanziert würden. Dann, so die Forschungsinstitute, könnten die Beitragssätze um 2,5 Prozentpunkte gesenkt und die Arbeitgeber um 18 Milliarden Mark entlastet werden.

Starke Zweifel melden die Institute an der regierungsamtlichen These an, durch massive Einsparungen ließen sich Wachstum und Beschäftigung stärken: Die Gefahr sei groß, "daß der Staat mit prozyklischer Politik den Abschwung verstärkt und damit am Ende auch der Staatshaushalt nicht saniert ist". Die Finanzpolitik habe "Kurs verloren und wird ihrer gesamtwirtschaftlichen Verantwortung nicht gerecht". Wirtschaftsforschungsinstitute wie auch der Sachverständigenrat werfen Bund und Ländern vor, mit hektischen Sparmaßnahmen lediglich den Zweck zu verfolgen, Fehlbeträge zu verringern. Statt bei besonders ineffizienten Tätigkeiten des Staates oder Subventionen zu sparen, werde in erster Linie an den Investitionen herumgestrichen. Die aber seien notwendig, wenn Arbeitsplätze entstehen sollen.