Diese Woche findet in Heidelberg ein Kongreß über "Fundamentalismus und Beliebigkeit in Wissenschaft und Therapie" statt, der im Vorfeld Aufsehen erregt hatte: Gastredner Peter Singer, ein australischer Bioethiker und Befürworter von Euthanasie in eng begrenzten Fällen, wurde wieder ausgeladen, weil Euthanasie-Gegner gedroht hatten, den Kongreß gewaltsam zu stören (siehe ZEIT Nr. 16). Geplant war eine kontroverse Debatte, neben Singer sollten der Mainzer Rechtsphilosoph Norbert Hoerster, der Bonner Neurochirurg Detlef B. Linke und der querschnittgelähmte Autor Claudio Kürten Vorträge halten. Die Zeitschrift Universitas hat in ihrer Maiausgabe diese vier Vorträge gedruckt. Hier eine Zusammenfassung.

Peter Singer, Vizedirektor des Zentrums für Bioethik an der Monash University von Melbourne, geht zunächst auf die Entwicklung der Rechtsprechung ein. So habe das höchste britische Gericht 1993 "viele Jahrhunderte traditionellen Rechts und medizinischer Ethik über Bord" geworfen, als es im Falle des im Koma liegenden Fußballfans Anthony Bland Maßnahmen erlaubte, um dessen Leben zu beenden. Ende 1993 habe dann das niederländische Parlament beschlossen, daß Ärzte jenen Patienten tödliche Injektionen geben dürfen, die unerträglichen Leiden ohne Aussicht auf Besserung ausgesetzt sind und um Sterbehilfe ersuchen. Und im März 1996 erklärte ein Bundesappellationsgericht in den USA das Verbot der Sterbehilfe für verfassungswidrig.

All dies belege "tiefgreifende Veränderungen im Kern der westlichen Ethik". Die Haltung gegenüber der Unantastbarkeit menschlichen Lebens müsse in einigen Aspekten überprüft werden, insbesondere wegen des technischen Fortschritts beim Erhalten von Leben. Die Ethik der Vergangenheit lasse sich nicht länger aufrechterhalten. Der erste kaum bemerkte Schritt der Veränderung sei bereits vor Jahren erfolgt mit der weitgehenden Akzeptanz des Hirntodkonzeptes in der Transplantationsmedizin. "Dieser Wandel in der Definition des Todes bedeutet, daß man unter Umständen warmen, atmenden menschlichen Wesen keine weitere medizinische Hilfe" gewähre und ihnen Organe entnehme.

Eingehend befaßt sich Singer mit dem siebzehnjährigen Anthony Bland, der 1989 bei einem Gedränge im Stadion von Sheffield erdrückt wurde und dann lange im Koma lag. Die britischen Gerichte hätten realistisch festgestellt, "daß Anthonys Leben aus ihrer Sicht nicht lebenswert war", ferner daß "es einem Individuum, das keinerlei kognitiven Kapazitäten hat und für das keine Aussicht besteht, in dieser Welt solche Kapazitäten wiederzuerlangen, vollständig gleichgültig sein muß, ob es lebt oder stirbt". Blands Schicksal habe die britische Rechtsprechung dazu gebracht, "den Begriff der Lebensqualität statt den der Unantastbarkeit des Lebens als Grundlage von Entscheidungen zu akzeptieren".

Dieser Schritt sei einer der beiden zentralen Aspekte einer neuen westlichen Ethik. Der zweite Aspekt sei das Bedürfnis nach größerer Entscheidungsfreiheit über unser Leben und die Art des Sterbens. So befürworteten "achtzig Prozent der holländischen Bevölkerung die gegenwärtige Regelung". Allerdings lasse sich diese nicht ohne weiteres auf andere Länder übertragen: So kennten die holländischen Hausärzte ihre Patienten gewöhnlich seit Jahren - anders als etwa in den USA. Ferner verhindere die umfassende Krankenversicherung in den Niederlanden finanziellen Druck, ein Leben rasch zu beenden.

Singer prophezeit, andere Länder würden dem holländischen Beispiel folgen. Mit der Akzeptanz des Hirntodes seien wir gezwungen, Entscheidungen über Lebensqualität zu fällen. Statt zu jammern, wohin dies alles führe, sollten wir "der Zukunft ins Gesicht sehen und überlegen, wie wir die Grundlage verbessern, auf der wir Urteile über Lebensqualität fällen, und wie wir Mißbrauch verhindern".