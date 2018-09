Die palästinensischen Verhandlungspartner hatten sich ein größeres Forum ihrer Volksvertreter gewünscht, die israelische Seite aber legte ihr Veto ein. Schließlich sollte in dieser Phase der Friedensgespräche nichts an ein normales Staatswesen erinnern - deshalb ist es den Palästinensern untersagt, eine eigene Außen- und Verteidigungspolitik zu betreiben. Kurz vor den Wahlen am 20. Januar wurde die Anzahl der künftigen Abgeordneten dann doch noch um sechs zusätzliche Sitze aufgestockt. So besteht das Parlament aus 88 Mitgliedern und dem Präsidenten.

Der Palästinenserrat soll politische Stabilität und gegebenenfalls eine reibungslose Machtübernahme garantieren. So ist im Artikel 90 des Wahlgesetzes festgelegt, daß bei "Ableben, Rücktritt oder legaler Unfähigkeit des Präsidenten" der Parlamentssprecher vorübergehend sein Amt übernehmen wird, bis dann binnen sechzig Tagen neue Wahlen abgehalten werden.

Der Rat wurde für die Dauer der Interimsphase gewählt - nach dem Zeitplan des Oslo-II-Abkommens bis spätestens zum 4. Mai 1999.

Er hat legislative und exekutive Kompetenzen. Das zu verabschiedende Grundgesetz und alle Beschlüsse dürfen allerdings nicht gegen die unterzeichneten Friedensabkommen verstoßen.

Nicht klar definiert ist auch die Beziehung zwischen dem gewählten Palästinenserrat der Palästinensergebiete und der Vertretung der PLO, dem Palästinensischen Nationalrat - ohne dessen Zustimmung Jassir Arafat nicht jene Klauseln aus der palästinensischen Charta hätte streichen können, die zur Vernichtung Israels aufrufen.

Von "voller Kooperation" spricht der Sprecher des Nationalrats Salim Zanun, doch praktisch sind Konflikte nicht auszuschließen.

Alle 88 gewählten Abgeordneten des Palästinenserrats sind automatisch auch Mitglieder des fast 600köpfigen Nationalrats.