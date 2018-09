Den Abdecker locken die Felle. Deshalb holt Erich Meyer sich nun die beiden Kälber und die Kuh, die sich vor ihm - verschlungen mit totgeborenen Ferkeln, verendeten Sauen und leblosem Federvieh - zu einem stattlichen Haufen türmen. Zuerst rammt der 53jährige Fleischer in der grünen Latzhose der Schwarzbunten einen Haken durch das rechte Hinterbein und zieht das tote Tier mit einem Seilzug in die Höhe der gekachelten Halle. Dann zerrt er die schwarzweißen Kälber mit einem armlangen Fleischhaken aus der Tiermasse und schleift sie abseits auf eine stählerne Hebebühne. Später wird Meyer den Rindviechern die Haut abziehen, die Felle salzen und auf den Stapel zu den anderen legen. Mehr als vierzig Mark bringt eine Kuhhaut, und für ein Kalbfell zahlen Gerbereien gut zwanzig Mark.

Jetzt aber muß erst einmal der kaum flacher gewordene Kadaverberg aus dem "Schlachthaus" verschwinden, denn vor der Halle wartet schon der nächste Laster mit einer Fuhre. Mit einem Schaufellader hebt Meyer die Tierleiber behutsam vom blutfeuchten Steinboden und schüttet sie in die längliche "Mulde", in der später auch die enthäuteten Wiederkäuer enden werden. Da unten beginnt die letzte Reise der toten Tiere - gerade mal vier Stunden später wird die Produktionslinie der Eiweiß- und Fettverwertung GmbH & Co in Belm-Icker nahe Osnabrück sie wieder ausspucken: als Wasser, Fett und Tiermehl.

Wer sich dem in einer Lichtung gelegenen Betrieb nähert, mag kaum glauben, daß er Deutschlands größte "Tierkörperbeseitigungsanstalt" betritt, die pro Jahr 35 Millionen Mark umsetzt. Die Firma ist kleiner als mancher Bauernhof, Bachstelzen schwirren über den gefegten Innenhof. Und seit der Betrieb die übelriechenden Ablüfte über Rohre in Biobeete leitet, wo sie von Mikroorganismen geruchsfrei gemacht werden, merken auch die Anrainer nichts mehr vom so abstoßenden wie notwendigen Geschäft der Abdeckerei: Jährlich landen mehr als eine Million Kadaver im Schlachthaus, das sich hinter der Anlage verbirgt. Ob Kuh, Esel, Schwein, Hund oder Zoo-Elefant, jeder zu entsorgende Tierkörper aus dem 12 000 Quadratkilometer großen "Erfassungsbereich", vom Südrand Bremens bis zum Sauerland, wird nach Belm-Icker geschafft. Von der Mulde befördern Transportschnecken die Leiber in den "Brecher". Dort zerkleinern Messer auch den härtesten Bullenschädel, ehe der Fleischbrei in einen der sieben Sterilisatoren weiterfließt. Dort wird die Masse bei 133 Grad und einem Druck von drei Bar mindestens zwanzig Minuten lang entkeimt. Keine Salmonelle und kein Fäulnisbakterium überlebt das, so daß auch kranke und verwesende Tiere verarbeitet werden dürfen. Als 1993 in Niedersachsen die Schweinepest grassierte, fuhren die 120 Mitarbeiter in Belm-Icker Sonderschichten.

Aus der nunmehr sterilen Soße treibt der Trockner den Großteil des Wassers. Dann trennen Pressen das Tierfett vom sogenannten Trokkenkuchen, der aussieht wie ein harter Kuhfladen. Die Mühle lockert den Kuchen nun zum rieselfähigen Pulver. Ein letztes Mal muß das Mehl gefiltert werden, denn noch enthält es grüne, hellblaue und rote Plastikschnipsel - zerschredderte Ohrmarken. Mit ihnen scheidet die Erinnerung an die animalische Herkunft aus dem nun verkaufsfertigen Produkt. 30 000 Tonnen davon rieseln jährlich in das turmhohe Silo, und 20 000 Tonnen Fett fließen in den Speicher.

Das hellbraune Fleischmehl von Belm-Icker wird gerühmt, garantieren die Hersteller doch einen Proteingehalt von mindestens sechzig Prozent. Der Rest sind etwa zwölf Prozent Fett, Mineralien und Wasser. Die Käufer - Mischfutterproduzenten - vermengen Tiermehl oder Fett zu etwa sechs Prozent mit Getreide. Allesfresser wie Schweine, Hähnchen und Puter werden damit gemästet.

Treibt ein Sommerhoch binnen wenigen Stunden subtropische Temperaturen ins Land, füllen sich Fettspeicher und Tiermehlsilo noch rascher als sonst. "Wenn es heiß wird, dann kippen in den ersten Tagen die Schweine um", erzählt Karl-Heinz Ebert, der seit 26 Jahren auf Bestellung verendete Tiere einsammelt. Rund 44 000 Mäster, Landwirte und auch Tierärzte melden telephonisch nach Belm-Icker oder an eine Sammelstelle im Kreis Soest, wenn es etwas abzuholen gibt: Mal stirbt ein Pferd an Altersschwäche, häufiger verenden ein paar Hühner in einer Legebatterie. Die Kosten für den Service tragen teils die Kreise, teils die Bauern über die Tierseuchenkasse. Jeder Eingang in der Eiweiß- und Fettverwertung GmbH & Co wird penibel registriert: Im Vorjahr etwa wurden 32 104 Kälber abgerechnet. Auch Privatpersonen können die Müllabfuhr für Kadaver rufen, für den Abtransport von Hunden und Katzen werden jeweils 25 Mark in bar fällig.

Rund vierzig Lastwagen holen an diesem Morgen Nachschub für den nimmersatten Brecher. In Karl-Heinz Eberts Terrain - Stadt und Landkreis Osnabrück - leben 700 000 Schweine und 200 000 Rinder, an normalen Tagen verspricht das etwa zwei bis vier Kadavertonnen. In einem feinen, rotgeklinkerten Hof hat eine Sau den Vortag nicht überlebt. Der 46jährige Ebert schlingt dem in einer Schubkarre liegenden Tier ein Seil um die Haxe und zieht es mit einer Winde auf die stählerne, tropfdichte Ladefläche. Ein paar Kilometer weiter, vor einer Schweinezucht, schüttet der gelernte Landwirt achtzehn winzige Ferkel aus einem Eimer hinzu. "Heutzutage kriegen die Sauen ja mehr Ferkel, als sie Zitzen haben", murmelt Ebert. Er fahre lieber tote Tiere, als seinen erlernten Beruf auszuüben: "Alles ist so überzüchtet."