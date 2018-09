Die unterschiedlichen Altersgrenzen von Männern und Frauen in der Rente können aber auch anders betrachtet werden - als Garanten der Machtverhältnisse in der Familie. Theoretisch könnte eine verheiratete Frau, die meist jünger als ihr Mann ist und auch eine höhere Lebenserwartung hat, viel länger als ihr Ehemann arbeiten. Sie würde damit "eigenes Geld" verdienen. Die familiäre Arbeitsteilung wäre in Frage gestellt. Die innerfamiliäre Machtbalance könnte sie so zu ihren Gunsten verschieben.

(...)

Die am Geschlecht ansetzende Altersgrenze verfestigt die Tatsache, daß für Frauen in Deutschland der Heiratsmarkt noch immer rententrächtiger ist als der Arbeitsmarkt.

(...)

Es macht (...) in der Rentenpolitik wenig Sinn, unterschiedslos von "den" Frauen zu sprechen. Erwerbsbiographien dürften sich bald mehr zwischen Frauen als zwischen Männern und Frauen unterscheiden. Da helfen nur solche Regeln weiter, die unterschiedliche Erwerbsbiographien direkt ausgleichen. Insoweit wäre eine "Rente nach Mindesteinkommen", mit der Lohnungleichheit nachträglich korrigiert wird, zielgenauer als eine Intervention nach "Geschlecht".