Was denken Sie: Würde es unsere adrette, übersichtliche Welt wirklich aus den Angeln heben, wenn die Geschäfte künftig wochentags um 20 Uhr oder später, samstags um 18 Uhr schließen und die Bäckereien am Sonntagvormittag frische Brötchen verkaufen?

Nein? Die richtige Antwort muß lauten: Ja! Noch klammert sich eine breite Koalition aus Einzelhandel, Parteipolitikern, Gewerkschaftlern an den Ladenschluß. Der Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung des Bundestages hat am Montag ein Hearing dazu veranstaltet, um sich ein Bild zu machen, denn die Regierung will ein klein wenig Liberalisierung wagen. Aber die Fronten stehen, wie sich gezeigt hat.

Der Ladenschluß als fester Wert: Um 18.30 Uhr schließen die Geschäfte. Sonntags Brötchen nur an der Tankstelle. So lautet streng die deutsche Regel. Seit Jahren wird daran herumgeredet, bisher ergebnislos. Schließt man auf der Tribüne im Bonner Wasserwerk für einen Moment die Augen, um nur der Grundmelodie jener Anhörung zu lauschen, wird rasch klar, warum das so ist: Zur Verhandlung steht nicht nur, ob die Läden neunzig Minuten länger aufhalten dürfen, von einer völligen Freigabe nicht zu reden - es geht irgendwie um die Bundesrepublik selber. 1956 trat das Ladenschlußgesetz in Kraft. Die Kirchen, damals noch mächtig, redeten ein Wörtchen mit, denn den Beschäftigten sollte ein Besuch der Messe ermöglicht werden. Überfüllt sind die Gotteshäuser heutzutage bekanntlich dennoch nicht.

Die breite Mehrheit der Bevölkerung ist zufriedem mit dem, wie es ist. Widerstrebend müssen das auch die Liberalisierer im Wasserwerk einräumen. Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft e. V. (BVMW) zum Beispiel, der darunter leidet, daß es die Mehrheit im Status quo ohne Murren aushält, gibt deshalb zu Protokoll: "Positive Reaktionen auf die Reform altvertrauter Regelungen und überkommener Prozeduren sind leider nicht die Stärken der Deutschen. Dies führt dazu, daß man manchmal die Gesellschaft auch zu ihrem Glück ,zwingen' muß." Ginge es nach dem Volkswillen, so zürnt der Verband weiter in seiner Anklageschrift, "gäbe es noch heute keine Anschnallpflicht, keine Katalysatoren und erst recht keine phosphatfreien Waschmittel und keine FCKW-freien Haushaltsgeräte."

Zum Glück zwingen? Das klingt leider nicht sehr attraktiv. Die Sache wird auch nicht dadurch verlockend, daß Handelsriesen wie Spar oder Edeka von der Lockerung profitieren. "Die sind der Wolf, wir das Rotkäppchen!" warnt einer. Seine Sympathien für eine Liberalisierung will man sich nicht durch falsche Zungenschläge und mächtige Interessenten nehmen lassen. Es geht auch nicht darum, der Mehrheit etwas aufzuzwingen. Zur Debatte steht vielmehr der Wunsch einer Minderheit, die auf Lockerung drängt, jetzt aber abends vor verschlossener Tür steht. Was ist daran, bitte, konsumentenfreundlich?

Reihum treten sie auf, gediegen, selbstbewußt: der Deutsche Industrieund Handelstag wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuß-Gaststätten, die Bundesarbeitsgemeinschaft der Mittel- und Großbetriebe des Einzelhandels und der Verband Evangelischer Arbeitnehmerorganisationen, der Zentralverband des Deutschen Handwerks wie der Deutsche Fleischerverband, der Deutsche Städte- und Gemeindetag und die Deutsche Angestelltengewerkschaft.