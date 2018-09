Viktoria S. kennt kein Lampenfieber. Sie kommt zielstrebig auf ihre Gesangsleidenschaft zu sprechen und bietet eine Probe an.

"Ein schöner Tag ward uns beschert, wie es nicht viele gibt", trägt sie laut und selbstsicher einen Schlager von Lena Valaitis vor, bis in der dritten Strophe heftiges Verschlucken die Vorstellung beendet.

Die 63jährige sitzt vorübergehend im Rollstuhl - Kollision mit einer Straßenbahn: "Auf einmal, kling, lag ich da." Sie ist offensichtlich gut damit fertig geworden, ebenso wie mit dem Umzug ins Haus "Ahorn", wo sie jetzt in der Seniorenriege der geistig behinderten Menschen der Riehler Heimstätten in Köln wohnt. Sie hat ihr Leben in solchen Einrichtungen verbracht, seit sie mit vier Jahren ins Waisenhaus kam. Eine Nesthockerin ist sie darum nicht geworden: Gemeinsam mit Freunden hat sie Holland gesehen, Österreich, den Schwarzwald, kürzlich auch Berlin: "Aber treppauf, treppab, nur in der U-Bahn immer rum."

Die Betreuer hatten erst Zweifel, ob sie einem Gesprächstermin zustimmen sollten. Viktoria S. meldete sich freiwillig. Auskünfte über die Art ihrer Behinderung gaben die Betreuer nicht. Ich könne sie ja selbst danach fragen. Aber dazu fehlt mir der Mut.

Wie fragt man jemanden, inwiefern er geistig behindert sei? Vielleicht fragt er zurück, inwiefern man normal sei.

Ganz anders verläuft das Treffen mit Günther K. bei der Lebenshilfe in Leverkusen. Er wird mir als Schizophrener vorgestellt. Erfolgreicher Gymnasiast bis zu dem Tag, an dem er Stimmen zu hören meinte und mit ihnen zu sprechen begann. Nach dem Tod seiner Mutter mußte er, auch körperlich anfällig, in ein Heim ziehen und wird nun voll stationär betreut. Teils gelassen, teils genervt beobachtet er im Wohnzimmer das Treiben um sich herum. Er widme sich gern der Philatelie, gibt er mir zu verstehen.

Günther K. spricht lakonisch und im Bewußtsein der Überlegenheit.