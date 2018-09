Spinnen die Deutschen? Vergangene Woche blockierten sie in Brüssel die geplante Aufhebung des Exportverbots englischer Rinderprodukte wie Gelatine und Talg - gegen die Mehrheit im EU-Veterinärausschuß und wider die Empfehlung der EU-Kommission. Vor der Abstimmung hatten gleich fünf Expertengruppen im Auftrag der EU untersucht, ob etwa Erzeugnisse aus englischen Rindviechern dem Menschen gefährlich werden könnten. Die Gremien kamen zu unterschiedlichen Ergebnissen.

Während die Abordnung der Weltgesundheitsorganisation Gelatine für "sicher" hielt, äußerte die Europäische Arzneimittelagentur in London Bedenken, Gelatine englischer Herkunft in Medikamenten zu verarbeiten. Der EU-Kosmetikausschuß stufte Talg aus BSE-Gebieten als unsicher ein. Auch zwei weitere Beraterstäbe der EU hätten ähnlich vorsichtige Schlüsse gezogen, sagt Udo Wiemer, der im Brüsseler Veterinärausschuß zeitweilig das Bonner Landwirtschaftsministerium vertritt.

Weil keine einheitliche Bewertung durch die beauftragten Experten zustande gekommen sei, sagt Wiemer, "haben die Deutschen ihr Veto eingelegt". Zusammen mit den Stimmen der Österreicher, Spanier, Portugiesen und der Beneluxländer erreichten sie mit 38 gegen 49 Stimmen eine Sperrminorität im EU-Veterinärausschuß.

Die Reaktion aus London gegen die vermeintlichen Quertreiber kam prompt: Premierminister John Major drohte, die politische Zusammenarbeit in der Europäischen Union zu blockieren. Die Uneinigkeit der Experten im Veterinärausschuß wirft ein bezeichnendes Licht auf die zentrale Frage, ob die Rinderseuche den Menschen befallen kann: Der Streit der Wissenschaft verläuft entlang der Landesgrenzen. Während die englischen Forscher beschwichtigen, warnen nicht zuletzt deutsche Wissenschaftler weiterhin vor BSE.

"Mir sind keine Fakten bekannt, die eine Aufhebung des Exportverbots rechtfertigen würden", sagt etwa Bernd Haas von der Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere in Tübingen. Für ihn ist die Rinderseuche BSE immer noch die wahrscheinlichste Ursache für die kürzlich in England aufgetretenen, neuartigen Creutzfeldt-Jakob-Erkrankungen bei jungen Menschen, auch wenn ein Zusammenhang noch nicht erwiesen sei. Armin Giese, Neuropathologe an der Universität Göttingen, bleibt ebenfalls skeptisch. "Wir können nur sagen, Gelatine ist ungefährlicher als Rindfleisch oder Nervengewebe. Aber es ist nicht möglich, eine hundertprozentige Unbedenklichkeitsbescheinigung auszustellen."

Gelatine, die aus Rinderknochen und -knorpeln gewonnen wird, findet sich in Pudding, Sülze oder Arzneimittelkapseln. Bei ihrer Herstellung werden Knochen und Knorpel mit ätzenden Chemikalien behandelt, so daß BSE-Erreger normalerweise unschädlich gemacht werden dürften.

Deshalb hält die WHO Gelatine "als sicher für den menschlichen Verzehr". Armin Giese ist vorsichtiger: Es sei nicht immer geklärt, daß die Gelatine ordnungsgemäß hergestellt würde. Und womöglich bliebe eine, wenn auch äußerst geringe "Restinfektiosität" zurück.