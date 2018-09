Zwei einschüchternde Bände, backsteindick und ziegelrot (unter grauem Schutzumschlag), fast 1200 Seiten. Ein wundersamer, mal komischer, mal furioser, mal beklemmender Roman, ein erstaunliches Kapitel der deutschen Literaturgeschichte - und dreizehn Jahre Dechriffrierarbeit sind darin enthalten. So lange nämlich haben die beiden Herausgeberinnen Regina Nörtemann und Ute Pott gebraucht, um die Briefe zu entziffern, die Anna Louisa Karsch und Johann Wilhelm Ludwig Gleim gewechselt haben. Mit einem hoffnungsstolzen "Mein Bruder in Apoll" läutet die Karsch am 28. April 1761 das lange Briefgespräch ein. Über dreißig Jahre später, im Todesmonat, wird sie mit der resignierten Bemerkung schließen, sie habe dem jungen Heinrich Zschokke "abgeraten der Dichtkunst nachzujagen, es giebt der Dichtter und Dichtterlinge schon zu viel". 426 dieser Briefe (von über 1000, die erhalten blieben) sind hier nun abgedruckt, und spannend sind sie allemal, war die Berliner Reimkünstlerin doch die erste freie Schriftstellerin Deutschlands und Gleim, wohlbestallter Domsekretarius zu Halberstadt am Harz, einer der u mtriebigsten Literaturförderer der damaligen Zeit und Poet dazu.

"Mein Bruder in Apoll" - doch die gezwungene Erhabenheit schwindet rasch, und wie bei einem Dammbruch strömt es aus der Schreiberin heraus: "Ihr Vorgang gibt mir das Recht Ihnen untter Einer so lieblichen Benennung anzureden, mein Bruder, dieser Nahme noch süßer als der Nahme Eines Freundes, noch mehr bedeutender, Er sey mir zum Gebrauch vergönt iezt da ich Ihnen wegen Ihrer gütigen Auffmunterung Dank sagen will, vielleicht würde ich noch lange gezögert haben, Ihnen meine Ergebenheit zu zeigen, wenn mich nicht mein freund von Ihren Gesinnungen unterrichtet, wenn Er mir nicht Ihrem Schmeichelnden Gruß gesagt hätte, aber ich bitte Ihnen zu glauben daß ich sie nicht erst seit gestern hochschäze, Bewundere, verEhre, und was dieß all es übertrift liebhabe . . ." und so weiter, ohne Einhalt, punktlos, mit konfuser Grammatik und in krauser Orthographie. Läßt man sich im Halberstädter Gleimhaus, wo bis heute die Originale ruhen, den Brief zeigen, sieht man, welche Anstrengung er die Schreiberin gekostet haben muß. In verzweifelter Schönschrift sind die Worte aufs billige Papier gemalt, aufrecht und die Zeilen wie mit einem Lineal gezogen. Ganz anders Hunderte atemloser Folgebriefe, auf denen sich krakelige Buchstaben ungleich drängen und deren Zeilenenden nach unten kippen.

Mühe hat Anna Louisa Karsch sich mit ihrem ersten Brief gegeben, viel Mühe. Man merkt es jeder Zeile an: Sie ist verliebt in den frauenscheuen Gleim, verliebt bis über beide Ohren, aus jeder Zeile quillt es, obwohl jede Zeile vergebens versucht, es zu unterdrücken.

Denn es war Gleim, der "deutsche Anakreon", der die Regeln vorgab, und die folgten den Gesetzen der Schäferpoesie: der Briefwechsel als Literatur, das Leben (und die Liebe) als geistreiches Spiel.

"Einen Gruß an diese unsre Schwester in Appollo" hatte Gleim den Berliner Dichterkollegen Karl Wilhelm Ramler eine Woche vorher wissen lassen - "unsre", nicht "meine", und "Schwester" nur als Dichterin. Aber sie hatte es anders verstanden. Und so begann's.

Ein Drama? - Ein Drama! Denn Anna Louisa Karsch, ein reimendes Naturtalent - ungeliebte Tochter eines Gastwirtehepaars, ohne Schulbildung aufgewachsen, erst Kuhhirtin, dann Magd, zweimal von der Mutter mit Nichtsnutzen verheiratet, selber Mutter von sieben Kindern, Autodidaktin, unglücklich, häßlich, bettelarm, ohne Perspektive - sie war gerade eben erst aus "einem pöbelhaften Leben ohne Ruhe" erlöst worden. Ihre naiv-brillanten, seltsam anrührenden "kleinen Liederchen", die sie auf Bestellung in wenigen Minuten lieferte, hatten Aufmerksamkeit erregt, ein Gönner hatte ihr Logis in Berlin angeboten. Sie war zum reimenden "Wunderthier" geworden. "Ein Thier was Verse macht - Schöne Rarität", notierte ein Zeitgenosse. "Man gafft mich an und klatscht mit den Händen und rufft Bravo alß wenn meine Reden kleine Zaubersprüche wären", wunderte die Dichterin sich über ihr Publikum.

"Ohne Regung, die ich oft beschreibe / ohne Zärtlichkeit ward ich zum Weibe, / Ward zur Mutter! wie im wilden Krieg, / Unverliebt ein Mädchen werden müßte, / Die ein Krieger halb erzwungen küßte, / Der die Mauer einer Stadt bestieg." Als Vergewaltigung empfand sie ihre erste Ehe, die erste Preußens, die durch Scheidung getrennt wurde. Die zweite war nicht besser gewesen - diesmal wurde die Karschin den trunksüchtigen Gemahl los, indem sie ihn den Soldatenwerbern auslieferte. "Gezwunngne beyschlaffssclaverreyen" wird sie in einem Brief unglückliche Heiraten nennen und - gegen Gleim - ihrer Tochter zur Scheidung raten. Wahr ist's: Die "immerwährende Sprache des Lamentos" (wie die in immerwährendem Streit mit ihr liegende Tochter, die Dichterin Caroline Luise von Klencke, im Vorwort zur 1792 posthum herausgegebene Gedichtsammlung schreibt) lag ihr nur allzu nah, oft dramatisierte sie, und mit ihr zu leben kann nicht leicht gewesen sein. Aber sie hatte tatsächlich viel gelitten. Und nun, da sie, die "ehedem unter dem Tumult niederdrükender Sorgen gelebt, und nur seit wenigen monathen heraußgerißen" ist, anfängt "zu schmecken was Leben sey" - und, vom Erfolg verwöhnt, auch schon reichlich eitel wird, da trifft sie, neununddreißigjährig, auf den drei Jahre älteren Gleim, einen der vielen Duodezfürsten im deutschen Dichterreich des 18. Jahrhunderts, der in Halberstadt Literatenzirkel pflegt, eine der größten Buch-, Autographen- und Portraitsammlungen der Zeit anlegt, einen Verehrer ihrer Gedichte.