Robert Leicht: "Adieu, Asyl", ZEIT Nr. 21

Der 14. Mai wird als "schwarzer Dienstag" in die Rechtsgeschichte unserer Demokratie eingehen, markiert er doch die endgültige, faktische Abschaffung des Grundrechts auf Asyl, eines Grundrechts als Konsequenz aus den Lehren des "Dritten Reiches". Die weitgehende Bestätigung des sogenannten Asylkompromisses von 1993 durch das Bundesverfassungsgericht erscheint mir weniger am Grundgesetz orientiert als an der derzeitigen Stimmung in Politik und Gesellschaft, ein Kotau vor herrschender Meinung auf Kosten des Schutzes der Menschenrechte. Die "Würde des Menschen" (Art. 1 GG) ist jetzt auch höchstrichterlich antastbar geworden.

Kajo Schukalla (Gesellschaft für

bedrohte Völker), Münster

Man darf einfach nicht die Realität aus den Augen verlieren. Es ist nicht möglich, in unbegrenzter Anzahl Fremde aufzunehmen.

Der Asylmißbrauch, der vor einigen Jahren sehr weit verbreitet war, hat die Politiker zu der Maßnahme gezwungen, die Bestimmungen hart zu verschärfen. Es ist, wie so oft in der Politik, notwendig, zwischen zwei Übeln zu wählen. Das kleinere Übel ist in diesem Fall, einige wenige - und es sind auf alle Fälle Ausnahmen - von Leistungen auszuschließen, die ihnen aus Gründen der Menschlichkeit zustehen. Denn der andere Fall wäre eine Überstrapazierung und über kurz oder lang ein Zusammenbrechen der finanziellen Möglichkeiten der Reicheren.

Knut Noeske, Augsburg