Die Sensation wäre kaum perfekter gewesen, wenn plötzlich jemand einen Dinosaurier aufgestöbert hätte. Australische Botaniker stießen 1994 westlich von Sydney in den Schluchten des Wollemi-Nationalparks auf ein "lebendes Fossil": Die Wollemi-Kiefer gedeiht dort als letzte Überlebende einer rund 150 Millionen Jahre alten Evolutionslinie, deren Vertreter - so dachte man bis dahin - vor 50 Millionen Jahren ausgestorben seien. Nur wenig später entdeckten Botaniker im nordöstlichen Queensland einen weiteren Zeugen der Urzeit. Ein urtümlicher Nußbaum erwies sich als Verwandter der rund 110 Millionen Jahre alten Familie der Silberbaumgewächse (Proteaceae). Australien - ohnehin bekannt für seine einzigartige Flora und Fauna - erweist sich damit einmal mehr als Heimat einer urzeitlichen, anderswo ausgestorbenen Welt.

Lebende Fossilien gelten Forschern als ideale Zeitzeugen der Evolution: Denn durch den Vergleich mit den überlebenden Verwandten versuchen die Paläontologen, die Lebensweise ausgestorbener Arten zu rekonstruieren.

Typisch für solche Museumsstücke der Natur ist - neben ihren altertümlichen Merkmalen -, daß sie heute meist nur noch in Schrumpfarealen vorkommen, wie beispielsweise die letzten 39 Exemplare der Wollemi- Kiefer oder der in Ostasien beheimatete Tempelbaum (Ginkgo biloba).

Er gilt als einziger lebender Vertreter einer im Erdmittelalter weitverbreiteten Pflanzengruppe und hat sich nur noch in Südostasien gehalten. (Als beliebter Parkbaum hat es der Ginkgo allerdings heute dank der Hilfe des Menschen wieder zu weiter Verbreitung gebracht.) Die Brückenechse Sphenodon punctatus dagegen hat nur auf Neuseeland überdauert und ist die einzige noch lebende Art einer vor knapp 200 Millionen Jahre weitverbreiteten Reptilienordnung der Schnabelköpfe.

Systematiker wissen oft nicht so recht, zu welcher anderen rezenten Gruppe sie lebende Fossilien stellen sollen. Deshalb stehen sie im System der Pflanzen und Tiere meist isoliert. Doch die evolutiven Dauerläufer werden allzu leicht mit dem Etikett "lebende Fossilien" beklebt, die scheinbar seit Millionen von Jahren evolutionär auf der Stelle treten. Seitdem etwa Zoologen zunehmend kritisch das Konzept der angeblichen Überbleibsel der Naturgeschichte überprüfen, zeigt sich immer häufiger, daß keineswegs alle Merkmale und Eigenheiten angeblich lebender Fossilien altertümlich sind.

Als das von der Evolution verschonte Relikt par excellence galt bisher der Quastenflosser Latimeria. Der bis heute noch immer irrigerweise als "Urfisch" titulierte Bewohner der Tiefsee wurde 1938 als zoologische Sensation gefeiert: Damals zogen Fischer das erste Exemplar dieser vermeintlich vor rund achtzig Millionen Jahren ausgestorbenen Fischgruppe vor der Küste Südafrikas aus dem Wasser. Doch in der Euphorie über den Fund übersah man lange, daß dieser Quastenflosser körperbauliche Spezialisierungen aufweist, die seine Vorfahren nicht besaßen. Diese lebten im flachen Meerwasser, manchmal sogar im Süßwasser Latimeria dagegen gedeiht heute in 200 Meter Tiefe rund um die Komoren. Und des Quastenflossers Tauchgang verlief nicht ohne Anpassungen an die ewige Finsternis in der Tiefsee. Auch genetische Studien minderten den Ruhm Latimerias: Nicht Quastenflosser, sondern Lungenfische sind die nächsten lebenden Verwandten der landlebenden Wirbeltiere.

Eine Korrektur der Lehrbücher ist jetzt auch im Fall eines anderen lebenden Fossils nötig geworden: 1952 waren vor der Küste Costa Ricas die ersten lebenden Vertreter sogenannter Urmützenschnecken entdeckt worden. Diese Neopilina getauften Weichtiere mit mützenförmiger Schale ähnelten auf verblüffende Weise dem aus den Erdzeitaltern Silur und Devon bekannten Fossil Pilina. Jene vermeintlich vor 350 Millionen Jahren ausgestorbenen Napfschaler hatten offenbar lebende Nachfahren. Neopilina galathea ging als Stammform aller Weichtiere - als eine Art Urmolluske - in sämtliche Lehrbücher ein, aufgrund irrtümlicher Beschreibung körperbaulicher Merkmale, wie man heute weiß. Feinanatomische Untersuchungen an zwischenzeitlich entdeckten weiteren Urmützenschnecken, etwa aus der Antarktis und von der Küste Nordwestspaniens, ergaben jetzt, daß die Evolution dieser vermeintlich ursprünglichen Mollusken gänzlich anders verlaufen sein muß als bisher angenommen. So besitzen Urmützenschnecken seriell angeordnete innere Organe wie Kiemen, Nieren und Geschlechtsdrüsen.