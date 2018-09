Inhalt Seite 1 — "Ich hoffe auf Amerika" Seite 2 Auf einer Seite lesen

DIE ZEIT: Wie beurteilen Sie den Wahlsieg Benjamin Netanjahus?

Ziad Abu Zayyad: Das Problem ist nicht Netanjahu. Das Problem sind die rassistischen Politiker um ihn herum, die uns Palästinenser am liebsten in Ghettos sperren oder ins Ausland abschieben würden.

Meine Sorge ist, daß Netanjahu dem Friedensprozeß Steine in den Weg legen wird. Vor allem wird er dem Bau von weiteren jüdischen Siedlungen in palästinensischen Gebieten zustimmen, auch in Hebron.

ZEIT: Meinen Sie nicht, daß die neue Regierung Pragmatismus zeigen wird?

Abu Zayyad: Ich befürchte, daß Netanjahu den Friedensprozeß gewissermaßen auf dem Verwaltungsweg unterläuft - mit dem Ziel, einen palästinensischen Staat zu verhindern und die Siedler zu stärken.

ZEIT: Wird Arafat geschwächt?

Abu Zayyad: Ich erwarte schwierige Zeiten. Arafat hat auf die Arbeitspartei und Peres gesetzt, obwohl dieser unentwegt Kollektivstrafen gegen die Palästinenser verhängte. Arafat muß auf die Probleme und Emotionen der Palästinenser Rücksicht nehmen. Wenn die Repressionen weitergehen, wird die politische Lage explodieren. Arafat und die Nationalbehörde haben die Hamas gegenwärtig unter Kontrolle, weil deren gemäßigter Flügel in den Friedensprozeß eingebunden wurde. Sollte Netanjahu eine Blockadepolitik betreiben, wird die Hamas zwangsläufig aufgewertet, wird es erneut Anschläge geben.