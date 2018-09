Inhalt Seite 1 — Regenwurmjäger in Prag Seite 2 Auf einer Seite lesen

Was Karel (zwölf) mit der Mehrzahl pubertierender Knaben westlich des Böhmerwalds gemeinsam hat? In der Achselhöhle wachsen ihm fünf wunderschöne Härchen. Und drum herum gibt's selbstverständlich die familientypischen Querelen dieses prägenden Lebensabschnitts.

Was Karel allerdings von seinen Leidensgenossen in der Europäischen Union unterscheidet: Er wächst in einem Lande auf, das gerade erst im Begriff ist, die Mysterien der marktwirtschaftlichen Lebensführung zu erforschen. Und wie wir uns leicht vorstellen können, gehört das "Gewußt, wie" nicht zum täglichen Brot, wenn man im dritten Stock eines der häßlichen Plattenbauten im Prager Stadtteil Motol wohnt.

Das Prag, in das uns die tschechische Autorin Sheila Och in ihrem zweiten Roman "Karel, Jarda und das wahre Leben" führt, hat nichts mit den verborgenen Winkeln der Prager Kleinseite zu tun. Die magischen Orte von Karel und seinem besten Freund Jarda sind ganz anderer Natur: Es sind die öden Plätze zwischen den Wohnsilos, es ist der brennesselumwucherte Weg zur Trambahnhaltestelle, die Nische hinter den Müllcontainern und die schnurgerade Hauptstraße, auf der die Autos zur Innenstadt hinunterdonnern. Sheila Och nutzt das farblose Vorstadtpanorama allerdings nur, um zu zeigen, welch kunterbunte und höchst makabre Blüten die neue Zeit im Lande treibt. Jedenfalls sehen die jungen Helden das so, die sich als wahre Lebenskünstler entpuppen.

Die Entdeckung der Marktwirtschaft zeitigt erste und ernste Folgen bei Karel: "Jetzt, wo ich schon fast ein Erwachsener bin, habe ich alles begriffen und will eine Mitverantwortung für Vaters Glück und das Glück unserer Familie übernehmen." Die Tragödie liegt nämlich darin, daß seine Eltern den historischen Augenblick noch nicht begriffen haben. Meint Karel. Und der neunzigjährige Urgroßvater nickt ihm aus dem Schaukelstuhl kräftig zu, um später anzufügen, wie notwendig gerade in Zeiten wie diesen schöpferisches Nachdenken sei. Da stößt er bei Karel und Jarda auf offene Ohren.

Und am Ende dieses Sommers 1995 gehen alle einigermaßen gereift aus der komplizierten Anpassung an den Zeitgeist hervor. Schließlich beweisen die cleveren Knaben enormen unternehmerischen Spürsinn: als private Trambahnkartenverkäufer, als Regenwurmjäger, als Grabblumenhändler, als Schuldeneintreiber, Künstleragenten und Testzahnputzer.

Ob diese besonders den Tschechen zugesprochene Eigenschaft, bei Widrigkeiten nicht im Jammer zu versinken, sondern mit Ironie und produktiven Verrücktheiten zu reagieren, die Sinne der Leser hierzulande erreicht, wird sich zeigen. Sheila Och - die seit vielen Jahren in Deutschland lebt - geht in ihrem Roman jedenfalls keine Kompromisse ein. Die satirische Gratwanderung zwischen Grau und Bunt erinnert nicht von ungefähr an die Alltagsgeschichten von Milos Macourek, Ota Hofmann und Jindrich Polák. Und da Pan Tau, Luzie, Katja oder die Tintenfische aus dem zweiten Stock allesamt einen festen Platz in deutschen Kinder- und Wohnzimmern erobert haben, darf man dies auch Karel und Jarda wünschen.

Vielleicht wird bei der nächsten Familienreise nach Prag sogar die Abenteuerwüste von Motol ins Besuchsprogramm aufgenommen (Trambahnhaltestelle Hotel "Golf" und dann den kleinen Brennesselweg rechts Richtung Plattenlandschaft).