In letzter Zeit hocke ich nicht mehr oft in Kneipen vor Bierhumpen, schaue kaum noch fern, sage Verabredungen ab, empfinde die Welt als grobstofflich. Lieber starte ich mein Notebook und übersiedle in mein digitales Dasein.

Als Fleischhaufen kann der Mensch Computerprogramme nicht durchwandern. Dazu muß er sich digitalisieren, das ist nicht schwer. Er braucht nur ein Avatar. Meins heißt Digital Owl und wartet geduldig in einer virtuellen Stadt namens WorldsAway auf mich. Ich schlüpfe hinein, schon bin ich binär und fähig, an einem sprudelnden Brunnen mit entenköpfigen Buchhaltern aus San Diego zu reden, in einer Welt, die nur auf Festplatten existiert und dennoch real ist.

Digital Owl ist circa fünf Zentimeter groß, schmächtig, trägt olivgrüne Hosen, ein bordeauxrotes Hemd und den Kopf der Diana, der griechischen Göttin der Jagd, passend zu WorldsAway, wo viele griechische Säulen stehen.

Gespeichert ist Digital Owl in einem Zentralcomputer des Online-Dienstes Compuserve in Los Angeles, und seine Konstitution ist durch und durch elektrisch. Sein Kreislauf kommt in Schwung, wenn Strom durch meinen Computer fließt. Klicke ich mit der Maus auf die Tür zum Cafè, so tritt er ein; drücke ich die Funktionstaste F 3, bezirzt er die Anwesenden mit einem gewinnenden Lächeln, mit dem Schluß ist, wenn ich F 5 drücke; dann grollt Owl. Ich kontrolliere das Kerlchen total, aber nichts, was ich es tun lasse, geschieht aus Willkür. Sein Leben ist zuweilen schon schwer genug.

1.

Zum Beispiel lud mich kürzlich eine gewisse Chief Bitcholyte in ihren Turf, ihre Privatwohnung ein, die digitale, meine ich, und ich, das heißt Digital Owl, nahm die Einladung an, obwohl ich einer Person, die ihr Avatar Bitcholyte nennt, einiges unterstelle. Nun, es war auch alles ziemlich düster und kultisch, dunkelbraun gestrichene Wände, der Boden voller Kerzen, aber Bitcholyte recht freundlich, mitteilsam. Sie sei aus Vancouver, Kanada. Wir kamen auf Kinder zu sprechen, und wer immer hinter dem Avatar Bitcholyte steckte, drückte nun am fernen Ort Vancouver die Funktionstaste F 4, worauf Bitcholyte ihr Lächeln verlor und traurig aussah: Ihr Baby, sagte sie, sei tot zur Welt gekommen. Digital Owl lächelte noch, denn mit der Reaktionsgeschwindigkeit in den stets überlasteten Computernetzen ist es so eine Sache; es dauerte eine Weile, bis mein Avatar den Befehl F 4 empfing und seine Mimik meiner Stimmung anpaßte.