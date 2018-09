Leuchtendrote Rosen (unscharf), ein schwarzer Vollbart (gestochen klar), drei junge Leute, die in die Kamera winken (etwas verwischt), grelle Farbschlieren (eine Diskothek), der Schatten eines Fahrrads, ein Stück Himmel, eine Baustelle, ein umgeknickter Lichtmast und immer wieder Menschen (lächelnd, mit dem skeptischen Blick des Flaneurs, einander photographierend, in heroischen Posen, beim Schlafen, Eislaufen, Essen, mit einer Ananas und einem Regenschirm in der Hand) - so geht es dahin: auf einen dilettantischen Schnappschuß folgt eine schlichte Alltagsszene, auf eine poetische Miniatur ein läppisches Bildchen, auf ein karges Dokument ein geheimnisvoll strahlendes Kunstwerk. Tausendfach und lückenlos kleben sie nebeneinander, die Photos, exakt ausgerichtet und ohne Rücksicht darauf, ob geglückt oder mißlungen, jedes Bild sieben mal zehn Zentimeter klein, mühsam zusammengesetzt zu einer zwei Meter hohen und viele Meter langen Phototapete; einzelne Bildmotive tauchen wieder auf, neue schieben sich dazwischen. Tritt man ein paar Schritte zurück, verschwinden die vielen Bilder plötzlich und es entsteht ein neues Ganzes, eine farbig-flirrende Welle, die über die Wand des langgestreckten Raums dahinschwappt, sich im Halbdunkel verliert, um auf der gegenüberliegenden Wand wieder aufzutauchen und, wer weiß, wo, fortzusetzen, immer so weiter, immer so fort.

Die "Lomographie des Monats" der Lomographic Society

Pfingstsamstag. Die Bar einer beliebten St. Petersburger Diskothek. Sie liegt im Zentrum der Stadt und ist im Erdgeschoß eines Planetariums untergebracht, das dem Lokal auch den Namen gibt. Die Bar ist groß und dunkel und hat eine Galerie, von der man das Geschehen überblicken kann. Es ist früher Abend. Eben versuchen ein paar gehetzte Männer in T-Shirts, die kleinen, widerspenstigen Photos auf den Holzplatten zu befestigen. Doch immer wieder lösen sich die Bilder; jemand holt Nägelchen. Die müßten halten. Zumindest bis zur Eröffnung der Ausstellung in eineinhalb Stunden. Hinter dem Tresen steht ein Fernsehapparat, es läuft ein Videoband mit Technomusik, dazu pulsieren ein paar psychedelische Vierecke und Kringel. Immer wieder schaufelt der Barkeeper fahle Pizzas aus der Mikrowelle.

"Wer hat denn die einzelnen Photos . . ." - weiter komme ich nicht, da unterbricht mich Elisabeth Breitkopf, die gemeinsam mit anderen die Ausstellung vorbereitet. "Das sind Lomos", sagt sie. Also gut: Von wem die einzelnen "Lomos" denn photographiert . . . Wieder korrigiert mich die Berlinerin: "Lomographiert heißt das." Als ich dann auch noch durch den Sucher der kleinen Kamera namens Lomo schaue, um es selber einmal zu versuchen, schreit sie auf: "Neiiin, nicht!" So könne man das doch nicht machen! Beim Lomographieren dürfe man nie durch den Sucher sehen! Lomos mache man ganz nebenbei, während man sich durchs vibrierende Leben pflüge, man schieße sie blindlings; was herauskomme, ahne man nur, und wer welche Lomos gemacht habe, wisse sie auch nicht, denn das hier, an den Wänden der Bar, sei ein kollektives Werk vieler Lomographen.

Die aufgeregte Begeisterung, in die sich Elisabeth nun stürzt, ist auch in unzähligen Papieren zu finden, die die Organisatoren dieser wie vieler anderer Ausstellungen seit Jahren verfassen. Sie nennen sich Lomographen, und ihr ganzes Konzept besteht im Grunde aus nichts anderem als: durch die Welt zu streifen, mittels einer billigen, fehleranfälligen russischen Kamera namens Lomo Kompakt Automat haufenweise Alltagsszenen zu knipsen, die Filme im Drogeriemarkt möglichst billig (7 x 10) entwickeln zu lassen - und den Haufen dann gemeinsam auszustellen. Das war's auch schon. Und tatsächlich: Weit über hundert Teilnehmer einer eben stattfindenden Lomo-Gruppenreise , zumeist Österreicher und Deutsche, machen in dieser Minute, da wir im "Planetarium" eine geschmacklose Pizza hinunterwürgen, genau das: Sie flanieren durch die Stadt und halten ihr eine Lomo vor die Nase. Und klick!