Notsignale kommen vom 86. Deutschen Bibliothekartag in Erlangen: Die Zahl der Öffentlichen Bibliotheken ist von 1994 bis 1995 um 2,2 Prozent von 4397 auf 4304 zurückgegangen, der Gesamtetat von 1,35 auf 1,33 Milliarden gesunken, der Ankaufsetat von 167,2 auf 153,5 Milliarden geschrumpft. Das sagt uns, mit Hundertern, Tausendern rechnenden Steuerzahlern, nicht allzuviel. Dortmund hilft. Was sich die alte Hansestadt leistet - die verkennt, wer bei dem Namen nur an Stahl, Bier oder Fußball denkt -, ist ein Trauerspiel als Schildbürgerstreich. Da hat die Stadt, in bester Lage, eine ansehnliche und respektierte, sogar denkmalgeschützte Stadt- und Landesbibliothek. Könnte man den Baugrund nicht preiswert verscherbeln, um ein auch in Dortmund gähnendes Finanzloch zu stopfen? Schon ist die Stadt ihre Bibliothek los. Maulvoll verspricht das Stadtparlament am 23. Februar 1995 den Lesern, "innerhalb von 1000 Tagen eine neue Bibliothek zu errichten". Damals durfte man schon zweifeln.

Nun ist aber der Investor, der dort ein "Erlebniskaufhaus" errichten wollte, vom Vertrag zurückgetreten - und Dortmund steht ganz schön blöd da: Bücher weg und Geld weg. Seit einem halben Jahr ist die Bücherei zu, der Bestand auf sechs Standorte verteilt. Mußte man bisher bei der Ausleihe 15 Minuten warten, so jetzt 24 Stunden - fast eine halbe Million Bände sind, auf Jahre hinaus, bei Speditionen ausgelagert, also nicht zu lesen. Damit der schon von Büchern befreite, halb "entkernte", gleichwohl denkmalgeschützte Bibliotheksbau nicht zum Wallfahrtsort für empörte Bürger als Steuerzahler und Leser wird, läßt die Stadt am Sonntag, 23. Juni, morgens sieben Uhr, den Bau sprengen. Wenn dieser Dynamit-Rülpser kein Signal ist für den Kulturstaat Deutschland . . .