Und in Berlin? Eine Ausstellung "300 Jahre Akademie und Hochschule der Künste" - Gott, wie lankweilich.

Aber gehen Sie hin, gehen Sie in den Tiergarten, Hanseatenweg 10, Sie werden staunen. Alles drin, Schlüters sterbende Krieger und Schadows Prinzeßchen, Humboldt mit Chimborazo und Brahms ohne Bart, Zille in Gips und Schönberg vom Band, Ludwig Gies' Silberkranz für das Ehrenmal in der Neuen Wache (wo heute Kohls dicke Mutter thront) und Felix Nussbaums berühmte Vedute des Pariser Platzes, Vitrinen voll schmieriger Resolutionen und wütender Telegramme aus dem Jahr Dreiunddreißig - als alles zu Ende war - und dürre Blättchen mit handgeschriebenen Versen aus den Fünfzigern, als a lle weitermachten ("Zwischen den Rebstöcken schreiten / Im Nebel den schweigenden Pfad . . ."), und ganz zuletzt Photos, zwei Wände, Photos aus der Akademie West und der Akademie Ost: Frans Masereel neben Willi Bredel und Richard von Weizsäcker zu Füßen von Marianne Hoppe, und dann noch Wim Wenders mit so einem Gemächte-täschchen, wie es sich ängstliche Touristenväter anlegen, wenn sie Rom oder Istanbul abbesichtigen - ja, zeigt man denn so was?

Aus dem vollen, in die vollen - es ist die größte Ausstellung, die sich die Akademie je genehmigt hat: die ganze obere Etage des Hauses am Tiergarten, achtzehn prall gefüllte Säle, kunstvoll ausgekleidet vom Ausstellungsarchitekten Hans Dieter Schaal. Ein glänzender Abschied zugleich von diesem amönischen Ort, an dem die West-Akademie ein halbes Jahrhundert zu Hause war. Und Ermutigung zur Rückkehr von der Insel inmitten der Insel Berlin-West nach Berlin-Mitte, ans Brandenburger Tor, an die Seite der Macht, an die Seite von Daimler-Benz und Sony und all den andern am Potsdamer Platz vis-a-vis. Aber genau so, unter dem Schirm der Mächtigen, hatte es begonnen, damals im kleinen Berlin, und so beginnt die Ausstellung heute, und der Besucher läuft gleich im Eingang einem dieser Hohenzollern vor die bronzene Brust, Ausstellungsnummer I, 1/1: Andreas Schlüter - Standbild (Nachguß) des Kurfürsten Friedrich III., Gründers der Akademie im Jahre des Herrn 1696.

Wie es denn überhaupt hin und her geht zwischen Kunst und Macht, all die Jahrhunderte lang. Braucht hier jedoch nicht weiter memoriert zu werden, hat Akademie-Präsident Walter Jens zur Eröffnung der Ausstellung alles gesagt, siehe ZEIT Numero 25.

Doch das ist nur eines der vielen versteckten Themen dieser kaleidoskopischen Veranstaltung. Auch über das Selbstverständnis der Künstler läßt sich hier etwas erfahren, vom Ende des 17. Jahrhunderts an, als sie keine Handwerker und Zunftbrüder mehr sein wollten. Und manches auch zu der Frage, ob man Kunst denn lernen kann - ewig leuchtet der Gips! - und wem sie sich verpflichtet fühlen, die Damen und Herren Akademiker: Rom-Stipendiat Asmus Jakob Carstens zum Beispiel, von der Obrigkeit schnöde an sein Lehramt erinnert, schreibt 1796 ganz marmorforsch nach Preußen, "daß ich nicht der Berliner Akademie, sondern der Menschheit angehöre . . . und nie ist es mir in den Sinn gekommen, auch habe ich dieses nie versprochen, mich für eine Pension . . . auf Zeitlebens zum Leibeigenen einer Akademie zu verdingen".

Man darf es aber auch ganz unthematisiert und unproblematisiert nehmen als eine intelligent arrangierte Promenade durch die preußisch-deutsche Kulturgeschichte, in der man zwischen Schadows Studien, Hindemiths Musik und Brechts Skizzen manches Stündlein sinnlos bildungsfroh verkucken, verhören und verlesen kann. Dann entdeckt man seltsame Sachen, wie zum Beispiel den bizarren Berliner Kult um den Violinvirtuosen und Komponisten Joseph Joachim oder das erstaunliche Portrait, das Friederike Julie von Liszewska 1793 von ihrem Vater malte, oder den bleichen Sex der späten Vierziger auf Paul Streckers "Strand"-Bild (1949) - Böll grüßt Buffet.

Mancher Saal bietet Stoff für eine eigene Ausstellung: allein schon die späte Aufklärungsepoche mit dem Anbruch der Romantik, dieser wundersame historische Moment zwischen 1780 und 1810, als sich ausgerechnet in Preußen, dem "sklavischsten Land von Europa" (Lessing), Kunst und Wissenschaft kühn entfalten wie eine strahlende Blüte auf einem öden Kaktus. Oder die Kraft-Ästhetik des späten Kaiserreichs als Urform des nationalsozialistischen Kunstwollens - denn so weit erscheint der Weg nun wirklich nicht von Reinhold Begas' gefesseltem Marmor-Prometheus (im Katalog als "Finalwerk einer glanzvollen Berliner Bildhauerepoche" gefeiert) hin zu den Muskelmonstren Brekers oder Thoraks, von den düster- aggressiven Nationalmonumenten des Akademie-Mitglieds Bruno Schmitz in Leipzig oder am Deutschen Eck zu den Totenburgen der SS.