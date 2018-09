Der Brief von "Dr. Yusuf Mohammed" aus Lagos beginnt mit einer Schmeichelei: "Sie sind uns empfohlen worden wegen Ihrer Vertrauenswürdigkeit und Ihrer Fähigkeit, eine sehr große Transaktion durchzuführen, die maximale Diskretion erfordert." Das macht Eindruck. Und erst recht die Summe, um die es geht: 15 500 000 US-Dollar. Dreißig Prozent davon bietet Dr. Mohammed dem Empfänger des Briefes an - für einen klitzekleinen Dienst: Der Adressat soll die Dollars lediglich vorübergehend auf seinem Konto "parken". Mehr nicht.

Die Millionen stammen angeblich von der letzten Interimsregierung in Nigeria und sollen nur über diesen Umweg von der nigerianischen Zentralbank für Exportgeschäfte abrufbar sein. Muß man sich bei diesem Angebot etwas Böses denken?

Viele Empfänger eines solchen Briefes rechnen erst einmal: Wieviel ist das in Mark? Leuchtet die siebenstellige Zahl im Display des Taschenrechners auf, dann blinkt bei manchen Menschen nur noch das Dollarzeichen im Auge. Die Hoffnung auf ein leichtverdientes Vermögen verdrängt alle Bedenken. Dabei steht von vornherein fest: Wer sich auf ein solches Geschäft einläßt, wird ausgenommen, Schritt für Schritt. Der Brief dient als Köder einer Betrugsmasche, die in Deutschland immer öfter zu beobachten ist.

Zuerst wird der neue Geschäftsfreund aus Nigeria um die Angabe der Bankverbindung bitten und um Blankorechnungen, Briefbögen mit Unterschriften oder Einladungsschreiben, die angeblich für die Abwicklung der Transaktion notwendig sind. So komfortabel ausgestattet, kann sich Dr. Mohammed in Nigeria heißbegehrte Reisevisa erschleichen oder später versuchen, auf das Konto des Briefempfängers zuzugreifen. Als nächstes werden allerlei Gebühren und Schmiergelder fällig, die unbedingt noch "ausgelegt" werden müssen. Leider verschiebt sich der Überweisungstermin dennoch immer wieder, und häufig muß der "umworbene Geschäftsmann" sogar eine Reise nach Nigeria unternehmen.

Ergebnis: weitere Gebühren und Auslagen, manchmal endet die Sache auch mit simplem Raub. Nur eines ist sicher: Die große Transaktion kommt nie.

Das Repertoire der Briefeschreiber, die das Bundeskriminalamt (BKA) als Nigeria-Connection bezeichnet, ist vielfältig: Einmal sucht die "Nigerian National Petroleum Corporation" für ihre Gewinne einen sicheren Weg ins Ausland, ein anderes Mal bittet "Prince Ferdinand Igwelo" - er mußte angeblich vor der Militärregierung flüchten - um Hilfe. Mehr als 12 000 unterschiedliche Briefe dieser Art hat der Afrika-Verein in Hamburg gesammelt, dann hörte er auf zu zählen. Hin und wieder locken die Betrüger aber auch mit weniger augenfällig-dubiosen Geschäften: Sie äußern in seriöser Form Interesse am Kauf einer Immobilie, oder sie hängen sich - selbst für einen erfahrenen Manager kaum durchschaubar - an echte Ausschreibungen in Nigeria und führen die Interessenten an der Nase herum.

An Phantasie mangelt es den international operierenden Gaunern ebensowenig wie an Organisationsvermögen. Sie arbeiten mit echten oder nahezu perfekt gefälschten Stempeln und Dokumenten, leiten Telephongespräche in Lagos um und geben zunehmend auch geläufige Kontaktadressen etwa in London oder New York an. Um das Vertrauen ihrer Opfer zu gewinnen, inszenieren sie für die Besucher in Nigeria bühnenreife Auftritte: Da wird der Generaldirektor der Nationalbank aufgesucht, oder Uniformierte holen - bei Geschäften mit dem Verteidigungsministerium - ihre Opfer mit Blaulicht vom Flughafen ab. Einem deutschen Computerhändler gönnten die Gauner sogar eine Audienz beim nigerianischen "Finanzminister".