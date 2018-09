Das Erzgebirge weinte. Helmut Kohl, Schirmherr der großen Abschiedsfeier, die am vorigen Samstag in Oberwiesenthal für den Skiflieger Jens Weißflog stattfand, sagte zwei Tage vor dem Springen ab: Er sei bei einem Spaziergang gestolpert und schwerwiegend verletzt, ließ er mitteilen. Das klang irgendwie glaubhaft. Zum Trost erschien Helmut Kohls Stellvertreter, Kanzleramtsminister Friedrich Bohl, und sprach ins Mikrophon: "So ist das Leben. Es gibt durchaus Parallelen zwischen den großen Sprüngen in Skisport und Politik.

Jens Weißflog hat ja auch schon viele Verletzungen erlebt." Politisch unreife Frage: "Warum haben wir Herrn Kohl gestern so fröhlich in den ,Tagesthemen` gesehen?" Bohl: "Auch wenn der Kanzler Schmerzen hat, kann er Menschen begeistern. Das ist ja das Geheimnis seines Erfolgs. Sie sind enttäuscht, daß ich das gesagt habe? Hahahahaha!"

Jens Weißflog wünschte gute Besserung.