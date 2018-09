Er kam über Persien und Afghanistan, wanderte gemächlich durch die Wüste Thar und schließlich bis ins südliche Gujarat in Indien.

In seinen Ursprungsländern längst ausgerottet, konnte der asiatische Löwe nur in seiner Wahlheimat überleben. Ein kleines Reservat dient ihm heute als letzte Zufluchtsstätte. Nicht allzu viele Touristen verirren sich in diese Gegend.

Der äußerst photogene Tiger gilt als das indische Tier schlechthin, das Projekt zu seiner Rettung wird mit großem Aufwand touristisch vermarktet. Die Heimat des Löwen ist Afrika. Wer weiß schon vom asiatischen Bruder Seiner Majestät?

Früh um sieben öffnet der Nationalpark des Gir-Waldes seine Tore für Besucher. Dreieinhalb Stunden, dann wird den Tieren ein Mittagsschläfchen gegönnt. Gespannt wie Kinder zu Weihnachten, sitzen wir im Heck eines klapprigen indischen Geländewagens.

Schon an der ersten Furt entdeckt Jagdish, unser Führer, einen frischen Tatzenabdruck. Voller Elan springt er aus dem Wagen, untersucht zusammen mit Tariq, dem Fahrer, die Fährte. Ihre Gesichter strahlen, erst vor kurzem hat ein Löwe diesen Weg gekreuzt.

Unverständlicherweise fahren wir jedoch in die Richtung, aus der das Tier gekommen ist.

Welchen Sinn unsere Führer damit verfolgen, bleibt unklar. Damwild und Pfaue sehen wir in Massen, aber nicht das winzigste Zeichen, daß sich auch nur eine der großen Katzen in diesem Teil des Gir-Waldes aufhält. Dabei ergab die vergangenes Jahr durchgeführte Zählung einen Bestand von insgesamt 304 Tieren, die sich in der knapp 1200 Quadratkilometer großen Schutzzone tummeln.