Zuviel Fußball lähmt den Geist. Auch die Profis auf dem Rasen und vor dem Bildschirm sollten sich deshalb hin und wieder den wesentlichen Dingen zuwenden. Dem lieben Geld zum Beispiel. Wenn etwa der Bundestrainer manchmal in den Börsenteil einer Zeitung schauen würde, dann wüßte er, was ein Tick ist. Dann würde er möglicherweise nicht mehr behaupten, die deutsche Mannschaft sei um einen "kleinen Tick" reifer geworden. Jeder Spekulant weiß, daß diese Bezeichnung unkorrekt ist. Einen kleinen Tick gibt es genausowenig wie einen großen.

Fast täglich ist in den Börsenberichten der Zeitungen davon die Rede, daß der Bund-Future um ein paar Ticks gefallen oder gestiegen ist. Auf den ersten Blick hört sich das nach einem legeren Umgang mit Sprache an. Aber das täuscht. Ticks sind präzise definierte Einheiten, deren Wert sich in Mark und Pfennig ausdrücken läßt.

Ein Tick des genannten Bund-Future hat etwa den Wert von 25 Mark.

Wie alle Termingeschäfte dient der Bund-Future sowohl einem feinen als auch einem weniger feinen Zweck: Besitzer von Anleihen können sich mit seiner Hilfe vor Kursverlusten schützen. Spekulanten hingegen versuchen mit ihm eine schnelle Mark zu machen. Ein Bund-Future berechtigt nämlich dazu, auf Monate hinaus Bundesanleihen zum Preis von heute zu kaufen oder zu verkaufen. Und zwar je Kontrakt Anleihen im Wert von insgesamt 250 000 Mark.

Bei solchen Summen können Fehlspekulationen böse ins Geld gehen.

Doch zum Glück gibt es die Terminbörse, wo man heiße Futures jederzeit wieder loswerden kann. Mit etwas Glück kommt der Anleger dann mit einem blauen Auge, das heißt, mit verschmerzbaren Kursverlusten, davon.

Jeden Tag wird an der Börse der aktuelle Kurs des Bund-Futures ermittelt, zum Beispiel 95,40 Prozent. Und da kommt der Tick ins Spiel: Er steht für die kleinstmögliche Einheit, um die sich dieser Kurs verändern kann. Beim Bund-Future sind das 0,01 Prozentpunkte.