Nach jahrelangem Ringen einigten sich am vergangenen Donnerstag die europäischen Energieminister: Wer jährlich mehr als vierzig Millionen Kilowattstunden (kWh) Strom bezieht, darf nun auf niedrigere Preise hoffen. Für Verbraucher dieser Größenordnung fallen mit Beginn des nächsten Jahres die Grenzen innerhalb der Europäischen Union - sie können sich dann im Nachbarland einen billigeren Lieferanten suchen.

Der ist freilich nicht gezwungen, den ausländischen Kunden zu beliefern. Und wenn er es tut, dann muß er keineswegs zu dem Preis verkaufen, den er in seinem Heimatland für vergleichbare Kunden berechnet. Vielmehr wird er versuchen, im Ausland soviel wie möglich zu kassieren, und deshalb den bisherigen Lieferanten nur wenig unterbieten.

Kampflos werden die Stromversorger ihre Kunden aber nicht ziehen lassen. Vielmehr ist zu erwarten, daß sie in Angebote ausländischer Lieferanten eintreten, um ihre Kunden bei der Stange zu halten.

Tun sie das nicht, steigen nämlich ihre Kosten. Sie müssen dann ihre Fixkosten auf eine geringere Strommenge umlegen und kommen damit zu einer höheren Belastung je kWh.

Das kann dazu führen, daß der Stromaustausch über die Grenzen hinweg nur wenig steigt, die Preise aber dennoch deutlich sinken.

Solange nur ein Teil des Marktes liberalisiert ist, bringt das die Stromversorger nicht an den Bettelstab. Statistiker haben ermittelt, daß von der ersten Stufe der Liberalisierung nur 22 Prozent des Marktvolumens betroffen sind. Für den Rest bleibt es vorerst dabei, daß die Verbraucher nationalen oder regionalen Monopolen ausgeliefert sind. Erst im Jahre 2000 wird die Schwelle gesenkt - dann haben auch Abnehmer mit nur zwanzig Millionen kWh Jahresverbrauch die Möglichkeit, jenseits der Grenzen einzukaufen. Drei Jahre später genügen schon neun Millionen kWh, um in den Genuß der Liberalisierung zu kommen. Aber auch dann ist erst ein Drittel des Marktes betroffen.

Im übrigen gilt die Richtlinie nicht nur für den grenzüberschreitenden Stromaustausch - auch die regionalen Demarkationslinien in den Mitgliedsländern werden durchlässiger. Es wird also mehr innerdeutschen Wettbewerb geben. Zwar sind die Preisunterschiede zwischen den deutschen Stromversorgern nicht so groß wie der Abstand zu billigeren europäischen Anbietern - 4,2 Pfennig je kWh zu Dänemark, 3,6 Pfennig zu Frankreich -, aber fast 2,5 Pfennig zwischen Mannheim und Stuttgart sind ja auch ein Wort. Und wenn man die neuen Länder in den Vergleich einbezieht, sind die Differenzen noch größer.