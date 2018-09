Inhalt Seite 1 — Crazy Hans: Ein Portrait des vielgehaßten Roboterforschers Hans Moravec Seite 2 Seite 3 Auf einer Seite lesen

Hans Moravec hat zwei Leidenschaften. Die eine gilt seinen Roboterkindern. Ihnen will er ein räumliches Bewußtsein geben, damit sie sich geschickt bewegen und nützliche Dinge tun können. Sie sollen etwa Botengänge durchführen und dabei einen Weg durch vollgestellte Büros finden, ohne mit herumeilenden Menschen zu kollidieren. So weit, so gut - die wissenschaftliche Arbeit zur Robotik hat dem Professor, der an der Eliteuniversität Carnegie-Mellon im US-amerikanischen Pittsburgh sitzt, große Meriten eingebracht.

Was man von seiner anderen Leidenschaft, der Zukunftsforschung, nicht sagen kann. Hans Moravec vertritt nämlich die Ansicht, die biologische Evolution werde von der geistigen abgelöst. Biologische Mutation und Selektion hätten keine Gelegenheit zum evolutionären Wechselschritt mehr, weil der Geist und die Kultur in Windeseile den Menschen und die Umwelt veränderten - bis zur Unkenntlichkeit. Die DNS als biologischer Vererbungsträger werde von Buch und Bit abgelöst. Immer klügere Computer und Roboter seien Zeichen dieses Umbruchs.

Während Moravec seine Visionen entfaltet, sprüht er vor Begeisterung; selbst die unglaublichsten Prognosen äußert er in freundlicher, unspektakulärer Art. Beim breiten Publikum rufen seine visionären Aktivitäten Abscheu und Empörung hervor, weshalb er sogar unter Forscherkollegen als gefährlich gilt.

Als vor einigen Jahren sein Buch "Mind Children" erschien, war der Aufschrei groß, auch in der ZEIT. Darin kündigt Moravec nichts Geringeres als einen Genozid am Menschengeschlecht an - und scheint sich darauf sogar noch zu freuen. Sobald wir der biologischen Zwänge ledig sind, werden wir laut Moravec unsterblich, indem unsere Persönlichkeit in Form von Software abgebildet wird, die auf "Robotercomputern" lauffähig ist. Beliebig kopierbar wären wir dann außerdem. Die letzten Exemplare unserer Gattung werden laut Moravec von den Robotern, die dann die Welt beherrschen, in einer Art Naturpark gehalten.

Die Ideen von Hans Moravec sind Wasser auf den Mühlen der "Transhumanisten". Diese unverbesserlichen Optimisten bereiten sich auf die Zeit des Homo digitalis vor und glauben daran, daß durch High-Tech alles besser wird: Durch technische Mittel soll der Mensch seine genetischen, neuronalen, psychologischen und kulturellen Beschränkungen abstreifen. Als Forum dient den Transhumanisten das Magazin Extropy. Moravec ist wie Robert Anton Wilson, Paul M. Churchland, Richard Dawkins und Marvin Minsky einer ihrer Vordenker.

Die Leute des Daimler-Benz-Forschungszentrums hat das nicht daran gehindert, Hans Moravec für ein halbes Jahr nach Berlin zu holen. Er scheint den Daimler-Forschern der richtige Mann zu sein, um die Entwicklung von Inspektionsrobotern für Flugzeuge zu inspirieren. Diese Serviceautomaten sollen eines Tages selbständig um Flugzeuge wuseln, ganz im Unterschied zu den derzeit eingesetzten Fließbandrobotern. Bis freilich jede Gefährdung von Mensch und Flieger ausgeschlossen ist, wird man Moravec wohl noch öfter um Rat fragen müssen.