Sie ist vierzehn und wirkt wie siebzehn, der Bruder ist elf, die Mutter abgehauen, der Vater arbeitsloser Elektroingenieur, sie wohnen in Hamburg-Altona, auf dem Kiez - nicht ungewöhnlich. Sie heißt Isabelle, das spricht sich Isi, das schreibt sich Easy.

"Ich bemühe mich, richtiges Deutsch zu schreiben und nicht dieses versaute Kauderwelsch, in dem wir uns normalerweise unterhalten", läßt sie der Schriftsteller Gerd Fuchs in seinem ersten Roman sagen, den er für Jugendliche veröffentlicht: ein Findling im Genre.

Eine Klassenfahrt auf einem holländischen Plattbodenschiff zieht sich über schmale 120 Seiten - die übliche Schwierigkeit, eine Klassengemeinschaft aus einer Zwangsvereinigung zu bilden, die Schizophrenie dieses Alters, zusammenhalten und doch mit keinem etwas gemeinsam haben zu wollen. Die Pfadfinder-Fraktion, die Sonnenbrillen-Fraktion, die Schöne-Gitty-Bewunderer-Fraktion werden überrumpelt, als Mike Scheer, der schon seit Monaten kaum mehr im Unterricht aufgetaucht ist, bei der Abfahrt erscheint. "Er machte ein leeres Gesicht, ein Gesicht noch unterhalb der Gleichgültigkeit", notiert Gerd Fuchs und baut seine Geschichte aus vielen solcher Beobachtungen, hält sie mit immer wiederkehrenden Motiven im Gleichgewicht, treibt sie mit kurzen Verweisen in die Zukunft voran, läßt ihr mit kleinen Träumen und Erinnerungen die Leseruhe.

Easy gefällt Scheer gefällt Easy - vielleicht. Sie macht Dinge, die sie nicht machen will oder macht sie nicht, einerlei, sie fühlt sich so oder so schlecht. Sie ist albern, weise, verliebt, zu alt, zu jung, sie träumt von jenem Netz, das unter dem Bugspriet hängt, das sie auffangen soll, das alle Sehnsüchte und Ängste enthält, die im Wasser versinken, wieder hochgezogen werden, wieder untertauchen. Selten, daß man in einem Buch diesen Zustand so präzise, so unsentimental und nachfühlbar beschrieben liest.

Daß der siebzehnjährige Mike Scheer, der schon auf dem Kiez zu Hause ist und vermutlich davon lebt, nicht nur zur Erholung nach Amsterdam mitfährt, vermuten nicht nur die Leser. Daß das "handlange Paket von Größe und Schwere eines Ziegelsteins, in schwarzes Plastik verschweißt" kein Souvenir enthält, weiß Easy, als sie es in ihrem Rucksack versteckt findet.

Das nicht gerade moralisch einwandfreie Ende wird den berufsmäßigen Jugendbuchverantwortlichen tiefe Sorgenfalten auf die Stirn zaubern.