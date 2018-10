Sie standen schon an der Rampe von Auschwitz. Aber die Mörder schickten sie nicht sofort in die Gaskammern wie Alte, Kranke und Kinder. Weil sie jung und kräftig waren, wurden sie zur Zwangsarbeit abgestellt - in eine nahe gelegene Munitionsfabrik, die Artilleriezünder, Granaten und Gewehrmunition für den deutschen "Endsieg" produzierte.

Zweiundzwanzig dieser jüdischen KZ-Häftlinge, die Verfolgung und Krieg überlebten, haben vor dem Landgericht in Bonn den Lohn für ihre Arbeit in der Zeit zwischen September 1943 und Januar 1945 eingeklagt - Beträge zwischen 8000 und 22 000 Mark. Der Arbeitgeber hatte ihnen nichts bezahlt, sondern den Ausbeutungsgewinn an die SS abgeführt.

Auch die Bundesrepublik Deutschland hat ihnen als Rechtsnachfolgerin des Deutschen Reiches nichts bezahlt, obgleich das Grundgesetz die Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts als vorrangige Aufgabe anerkennt. Sie schloß zwar Globalentschädigungsabkommen mit Israel und anderen Staaten, in denen die Opfer lebten oder noch leben. Aber ein Entgelt für geleistete Zwangsarbeit war und ist darin bis heute nicht vorgesehen. Das Bonner Landgericht wollte es den ehemaligen Arbeitssklaven über den ganz gewöhnlichen Zivilrechtsweg zubilligen, legte den Fall jedoch dem Bundesverfassungsgericht vor, weil das Völkergewohnheitsrecht womöglich einen innerstaatlichen Anspruch ausschließe.

Die Anfrage war verständlich: Noch niemals und nirgends auf der Welt hatten Sklaven eine Chance, ihren Lohn für die Zwangsarbeit vor einem Gericht des Sklavenhalter-Staates einzufordern. Aber mit seinem Rechtsnachfolger ließe sich am Ende vielleicht doch darüber reden. Das meinten auch die Verfassungsrichter. Nun muß das Landgericht entscheiden und später wohl der Gesetzgeber in Bonn.