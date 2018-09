Inhalt Seite 1 — Bitte zur Kasse Seite 2 Auf einer Seite lesen

BERLIN.- Mit unverwüstlicher Freundlichkeit bremst der Herr Tag für Tag einige hundert Besucher gleich am Eingangsportal: "Sie brauchen bitte - tut mir leid - ein Ticket." Ticket - das klingt unverfänglicher als das andere Wort, das an diesem Ort nicht recht passend erschiene: Eintrittskarte. Eintritt für eine Kirche?

Ja! Seit dem 1. Juli bittet der Berliner Dom, eine der größten protestantischen Kirchenbauten Deutschlands, seine Besucher zur Kasse. Drei Mark kostet der Blick in die Kirche mit ihrer pompösen Kuppel in siebzig Meter Höhe, fünf Mark die Besichtigung "aller Bereiche", Kuppelumgang und Fürstengruft inklusive. Familienkarte zehn, Jahreskarte vierzig Mark, Ermäßigung für Arbeitslose, Rentner und Studenten gemäß den üblichen Konditionen der städtischen Museen und Badeanstalten.

Die Idee mit dem Eintrittsgeld ist umstritten. Schon vor zweieinhalb Jahren hat Berlins Domprobst Martin Beer dafür geworben. Damals wurde sein Vorschlag "restlos abgeschmettert". In diesem Jahr jedoch sahen auch die Gemeindegremien keinen anderen Ausweg. Zwei Millionen Mark Betriebskosten verschlingt der neubarocke Kuppelbau in der Stadtmitte jedes Jahr. Im Haushalt für 1996 fehlen eine halbe Million. Zwei Winter schon wurde die Kirche aus purem Geldmangel nicht beheizt. Die knapp 600 Gemeindemitglieder können unmöglich allein den Unterhalt aufbringen für das überdimensionierte Gotteshaus.

Warum auch, wo jeden Tag einige tausend Besucher in das Gebäude strömen, die Architektur bewundern und bestenfalls ein paar Mark oder Dollarnoten in den Spendenbehälter werfen? "Mit der Kirchensteuer in unserem Bezirk" bilanziert Domprediger Beer nüchtern, "können wir diesen Protzbau nicht unterhalten."

Wochenlang diskutierte die Gemeinde. Für einige wurde die Frage des Eintrittsgelds zum Glaubenskrieg. Der ehemalige Domprobst Uwe Hollm legte aus Protest sogar sein Amt als Vorsitzender des domeigenen Besucherdienstes nieder. Eine Kirche sei ein heiliger Ort, kein "profanes Museum" argumentierten die Ticket-Gegner.

"Nur die wenigsten Besucher kommen doch zum Beten her", setzt Domprediger Beer dagegen, "für die meisten ist das ein kunsthistorischer Bau, und wer beten will, den lassen wir auch gratis rein." Zu den Gottesdiensten und zur täglichen Mittags- und Abendandacht ist der Eintritt ohnehin frei.

Nach heftigen Diskussionen stimmte schließlich der Gemeindekirchenrat dem Eintrittsgeld zu, und auch die Kirchenleitung billigte den Beschluß. Die Besucher tun es offenbar auch. "Überraschend verständig" reagierten die Leute, berichtet die Dame an der Kasse, und nur von vereinzelten Beschwerden weiß Horst Balge, der freundliche Herr, der die Tickets kontrolliert. Ungewohnt sei das, meint die Besucherin aus Niedersachsen, "aber heute muß man ja für alles zahlen." "Merkwürdig", runzelt der Herr aus Trier die Stirn, der das Eintrittsgeld eher als Solidarzuschlag begreift, "bei uns gibt es so was nicht." Ticketkontrolleur Balge ist überzeugt: "Andere Gemeinden ziehen nach, da gehe ich jede Wette ein."