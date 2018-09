Inhalt Seite 1 — Surftips zur ZEIT Nr. 33/96: Afrikanische Religionen in der Karibik und in Südamerika Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mit den Sklaven kamen auch afrikanische Religionen in die damals neue Welt. Sie überlebten unten dem katholischen Deckmantel und mischten sich mit christlichen Elementen. In Haiti heißt dieser alte neue Glaube "Voodoo", auf Kuba "Santería" und in Brasilien "Candomblé".

Mae Stella ist die mächtige Oberpriesterin des afrobrasilianischen Candomblé. Ein Porträt der Frau mit dem strengen Blick finden Sie im Modernen Leben (Martin Merz: "Mutter des Heiligen", Seite 55).

Der in Brasilien lange verfolgte Candomblé-Kult ist dort seit 1984 von allen Einschränkungen befreit und sogar die Internetseite der brasilianischen Botschaft schmückt sich mit Informationen über Candomblé .

Daß die Religionen und modernste Technik offensichtlich keinen Widerspruch darstellen, zeigt auch das OrishaNet , ein Website mit FAQs zu Santería und "der Lucumí Regel" sowie Photos von Opferaltären. Einen Weg durch die für den Neuling verwirrende Anzahl von Gottheiten mit den fremdklingenden Namen weist es die Liste der Gottheiten .

Weitere Informationen gibt es aber immer noch auf Papier , das übrigens auch zum Zauber selbst taugt:

Unser Lieblingsrezept zur Abwehr von bösem Zauber: Namen derer, die uns schlecht gesonnen sind, auf ein Zettelchen schreiben und ab ins Eisfach des Kühlschrankes!