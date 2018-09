Am Morgen nach dem ersten Volksentscheid der japanischen Geschichte betrat ein gut gelaunter Bürgermeister das Rathaus in dem kleinen Reiswein-Städtchen Maki am Japanischen Meer. Der Stadtvorsteher, von Haus aus Reiswein-Braumeister, rief seine Angestellten zusammen, bedankte sich für deren großartigen Einsatz während des Referendums und trug ihnen auf, in Zukunft dem Willen der Bürger zu gehorchen.

"Das Ergebnis unserer Volksabstimmung lautet, daß die Stadt Maki nicht mit einem Atomkraftwerk zusammen leben will", belehrte Tadaaki Sasaguchi die Rathausdiener mit fester Stimme. Die nickten höflich und begruben beschämt ihre Köpfe in den Akten.

An diesem Tag begann in Maki eine neue politische Zeitrechnung.

Das war so nicht vorauszusehen gewesen. In der abgelegenen Strandherberge Maruichi trafen sich noch am Dienstag abend vergangener Woche ein Dutzend Rathausangestellte, um die Kampagne der Atomkraftbefürworter zu koordinieren. Damit betrogen sie ihren Chef und Bürgermeister.

Die aufmerksame Kellnerin berichtete anschließend, was sie an Abenden wie diesem über das Leben in Maki gelernt hatte: "Maki ist sehr reich. Die Menschen hier kennen keine Armut. Geldgeschenke sind für sie eine Selbstverständlichkeit, ohne daß sie verstehen, welche Macht das Geld ausübt. Politik aber ist bei uns gleichbedeutend mit Geld. Die großen Bosse der Region verteilen das Geld an die kleinen Bosse, und die verteilen es weiter. So vermehrt jeder seine Macht - wir nennen es den Mäuseeffekt, weil sich Mäuse schnell vermehren."

Demokratie in Japan funktionierte schließlich immer so: Aufgabe der Tokioter Politiker war es, möglichst viel Geld aus der Staatskasse in den heimatlichen Wahlkreis zu lotsen, wo Bauindustrie und Bauern als dankbare Abnehmer warteten. Daß diesem System die Korruption auf den Fersen folgte, störte lange Zeit niemanden. "In den meisten Städten, die heute ein Atomkraftwerk haben, lief das so: Die großen Bosse gingen zu den kleinen, und eine öffentliche Diskussion mit Ja und Nein fand nicht statt. Korruption und Bestechung verdeckten dabei die realen Zwecke der Machthaber", erklärte Bürgermeister Tadaaki Sasaguchi ohne Umschweife. Dann stimmten in Maki mehr als sechzig Prozent der 23 000 Wahlberechtigten gegen das Atomkraftwerk, und in Tokio sagte der Premierminister: "Wir halten das Ergebnis für sehr wichtig."

Daran gibt es keine Zweifel. Denn seit dem Wahlsonntag in Maki optiert Japan für den Ausstieg aus der Atomenergie. "Die Regierung ist gezwungen, die Atomenergiepolitik grundsätzlich zu überprüfen", kommentierte das führende Wirtschaftsblatt Nihon Keizai. "Die Volksabstimmung hat gezeigt, daß die bisherigen Methoden nicht mehr funktionieren."