Ob man zuerst auf den Computertechniker Armin Stabel oder aber auf den Ritter Stefan von Ittre trifft, hängt von der Tageszeit ab. Morgens jedenfalls findet Armin Stabel noch Zeit, um zu erläutern, warum es sich bei ihm und dem Ritter Stefan um ein und dieselbe Person handelt und was sie beide miteinander zu tun haben.

Noch herrscht Ruhe im Zeltlager unter den hohen Bäumen des Parks, die als schattiger Ring die weite grüne Wiese und den Turnierplatz vor Burg Satzvey umschließen, einem eher romantischen, keineswegs wehrhaft anmutenden, mittelalterlichen Bauwerk. In den Zelten der Stuntgruppe aus Kiew, waffenerprobte ukrainische Filmstatisten allesamt, ist es noch mäuschenstill. Die tschechischen Schwertkämpfer hingegen haben es schon bis an den Frühstückstisch im Freien geschafft und versuchen nun, mit Bier, sauren Gurken und Salami, alles heimische Produkte aus Böhmen, langsam auf die Beine zu kommen.

Am Vorabend hatten Graf und Gräfin Beissel von Gymnich, die seit fünfzehn Jahren mittelalterliche Ritterspiele auf ihrer Wasserburg bei Euskirchen veranstalten, alle Mitwirkenden zum geselligen Beisammensein eingeladen. Und da fahrendes Volk von jeher zu feiern weiß, wurde es spät. Da wird heute manchem Recken der Kopf so schwer sein wie der Helm, den er darüberstülpen muß.

Das alles ginge ja noch, wäre es nicht so unbarmherzig heiß in diesen Tagen. Eine meteorologische Heimsuchung mit Temperaturen über dreißig Grad ist über die nördliche Eifel hereingebrochen und hat die Menschen mit Mattigkeit geschlagen. Selbst die beiden Steinlöwen vor Satzveys runden Tortürmen haben Mühe, daß ihnen nicht schon am hellichten Tag die Augen zufallen.

Für Armin Stabel aber heißt es, fit zu sein, wenn in ein paar Stunden das Turnier beginnt. Allein die Rüstung, die der schlanke junge Mann beim Tjost, dem Zweikampf zu Pferde, tragen wird, wiegt 25 Kilo. Sehr viel mehr Gewicht schleppten auch die Recken des Mittelalters nicht mit sich herum, wenn sie, von Kopf bis Fuß gepanzert, in die Schlacht zogen oder vor abwechslungshungrigen Burgbewohnern um Ruhm und Ehre stritten. Der Ritter mit den blonden Locken muß sich als einziger Laie neben fünf ungarischen Stuntmen bewähren, weil er heute für einen Profi einspringt, der nach Hollywood gerufen wurde.

"Bis so ein Ritter steht, mit Ausrüstung und Ausbildung, gehen 20 000 bis 50 000 Mark drauf", schätzt Manfred Struben von den Freien Gilden, einer Agentur, die - vom Haudegen bis zur Hexe - das gesamte Personal für historische Feste vermitteln kann.