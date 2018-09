Marseille

Es war einer jener Tage, da es in Paris noch feucht und kalt ist, in Marseille jedoch von Süden her schon laue Winde wehen. Auf der Terrasse eines kleinen Restaurants in den Felsen, unweit des alten Hafens, wurde bei Wein, Oliven und Fisch heftig diskutiert.

Ein schlanker, ernster Mann im dunklen Anzug deutete viele Male auf das Meer hinaus, hinter dessen Horizont seine verblutende Heimat liegt: Algerien.

Pierre Claverie, so hieß der Mann, war Bischof von Oran. So gerne hätte er das damals leicht gekräuselte Meer als Verbindung zwischen den beiden Ufern verstanden heftig litt er darunter, daß es trennend ist und immer trennender zu werden droht. Die Anwesenden teilten sein Empfinden. Man traf einander im Rahmen des "Club de Marseille".

Dieser von der örtlichen Handelskammer ins Leben gerufene Think Tank will Brückenschläge über das Mittelmeer fördern. Doch Optimismus war wenig zu spüren. Die meisten - von der mutigen Chefredakteurin der Zeitung La Nation, Salima Ghezali, bis zum kenntnisreichen ersten Präsidenten des Institut du Monde Arabe, Edgard Pisani, aber auch Pierre Claverie selber - äußerten bange Skepsis.